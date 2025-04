Maja Bohosiewicz jest w ciąży i podobnie, jak Zosia Ślotała, założyła bloga związanego z macierzyństwem. Tam dzieli się swoimi refleksjami, a ostatnio nawet wymsknęł się jej, jakiej płci będzie jej dziecko!

Pierwsza ciąża aktorki jest niemałym wydarzeniem i przełomem, który celebrytka opisuje, a wiele Polek czyta z wypiekami na twarzy. Nielukrowane opowiastki o doświadczeniach bycia w ciąży to coś, czym żywią się Internautki na co dzień. Tym razem Maja Bohosiewicz udzieliła czytelniczkom rad i sugestii, jak sobie radzić z... nachalnymi gestami postronnych osób. Post zatytułowała "macanie", i wcale nie chodzi o jej kobiece atrybuty, a o ciążowy brzuch!

Moje ciało nagle przestało należeć do mnie, a mój brzuch stał się jakimś odrębnym bytem, który można dotykać wedle uznania. Ludzie chcą macać mój brzuch, a co więcej – nie widać na ich twarzy ani grama zawahania. To tak, jakby mój brzuch stał się nagle dobrem narodowym, które każdy

może dotknąć, potrzymać, pomiziać. Nielubiana koleżanka z pracy, z którą, jak dotąd, ograniczałam kontakty jedynie do podania ręki (i to co drugie spotkanie), teraz, kiedy tylko pojawiam się na horyzoncie, rozpoczyna szalony pęd w moim kierunku, a właściwie w kierunku mojego brzucha. Wyciąga swoje spocone, zimne witki i ciach – już maca mnie na legalu! Z kolei kolega z teatru, ten sam, który nigdy wcześniej nie przekraczał granicy mojej strefy komfortu, ochoczo obejmuje mnie w pasie od tyłu. Hej, ludzie! Podpowiem wam coś! Tak naprawdę, dziecko znajduje się duuużo poniżej pępka. Jeśli chcecie je sobie niewinnie podotykać, proponuję najpierw rozpiąć mi jeansy, zsunąć majtki i kierować się w stronę wzgórka łonowego. No dalej! Nie ma się czym krępować.