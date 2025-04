Związek Weroniki Rosati i Piotra Adamczyka nie jest dla nikogo tajemnicą. Aktorska para spotyka się od 2013 roku. We wrześniu 2013 roku mieli wypadek samochodowy, a aktorka do tej pory boryka się z powikłaniami - chodzi o kulach. Jak wynagradza jej to Adamczyk?

Od kilku tygodni krążyły plotki, że wypadek, któremu uległa aktorka, załamał ją i zabarykadował drzwi do kariery. Nic bardziej mylnego - Weronika Rosati ma się dobrze i niedawno zakończyła zdjęcia do serialu "Dziecko Rosemary" w Paryżu oraz "Strażaków" w Polsce. Produkcja rozpoczęła się w 2014 roku, czyli świeżo po nieszczęśliwym wypadku. Złamana noga powoli dochodzi do siebie, ale wtedy Rosati musiała liczyć na pomoc bliskich. Piotr Adamczyk, jak przystało na dżentelmena... nosił ją na rękach!

Na planie ludzie śmiali się, że jest pantoflarzem, bo pilnował dziewczyny w pracy. Cała ekipa nabijała się z nich, bo przecież Rosati mogła przyjść o kulach. Ale nie – Adamczyk ją wnosił.

Noga w gipsie Rosati uniemożliwiała sprawne poruszanie się na planie, a i chodzenie o kulach nie zdawało egzaminu. Francuzi kąśliwie nazywali Adamczyka pantoflarzem, ale przyznacie, że to była prawdziwie rycerska postawa!

#GoldenGlobes #PiotrAdamczyk 😉 A photo posted by Weronika Rosati (@weronikarosati) on Jan 13, 2015 at 1:15pm PST

Adamczyk i Rosati na Złotych Globach

Para pojawiła się na czerwonym dywanie podczas gali wręcznia Złotych Globów. Prezentowali się wyśmienicie, o czym pisaliśmy tu. Wygląda na to, że nic nie zmąci ich spokoju i oboje nie narzekają na brak pracy. Aktorka wzięla także udział w sesji do magazynu Viva! i udzieliła wywiadu. Nie tak dawno zdementowała plotki na temat tego, że jej kariera z przyczyn zdrowotnych dobiega końca. Tym bardziej absurdalne wydają się być doniesienia o kryzysie w związku Adamczyka i Rosati, nie sądzicie?

