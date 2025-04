Piotr Adamczyk kończy 21 marca 2017 roku 45 lat i trudno uwierzyć, że od przeszło 20 lat rok rocznie pojawia się na małym lub dużym ekranie, na deskach teatru - kamer ago uwielbia. Im starszy, tym bardziej męski, prawda? Zobaczcie film ze zdjęć sesji dla Vivy - jak się zmieniał Piotr Adamczyk w ostatnich latach?

Piotr Adamczyk ostatnio zagrał męża głównej bohaterki w "Sztuce kochania" o Michalinie Wisłockiej w reż. Marii Sadowskiej. Wcześniej oglądaliśmy go w przebojowej komedii "Listy do M." (obu częściach) czy w serialu "Czas Honoru". Każdy zna go z komedii "Och, Karol" czy filmu biograficznego o Janie Pawle II.

Piotr Adamczyk żadnej roli się nie boi i każdej potrafi się podjąć i podołać. To aktor wybitny, lubiany i wyrazisty. Sam się śmieje, że pędzi zawodową autostradą, jeździ z prób na nagrania, z nagrań na zdjęcia, a jego kalendarz pęka w szwach. Przypomnijcie sobie jego dawne wcielenia i najlepsze sesje zdjęciowe!

