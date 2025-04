Znamy już reprezentantkę Polski na Konkursie Eurowizji, który odbędzie się w Wiedniu, pora posłuchać utworu, który, mamy nadzieję, zachwyci jury i europejską widownię.

Piosenka "In the Name Of Love" to autorski singiel promujący drugą solową płytę artystkim która pojawi się już jesienią. Piosenka to efekt współpracy Moniku Kuszyńskiej i jej męża, Kuby Raczyńskiego. Piosenka została nagrana specjalnie na okoliczność Konkursu Eurowizji i jest jednocześnie zapowiedzią nowej płyty wokalistki. "In The Name Of Love" ma swój polskojęzyczny odpowiednik, utwór pt. „Obudź się i żyj". Monika Kuszyńska tak mówi o swojej twórczości:

Poprzez swoją działalność artystyczną staram się promować ideę łączenia dwóch światów, które do niedawna zdawały się być niemożliwe do połączenia. Świata osób sprawnych i niepełnosprawnych. Most porozumienia między nimi z każdym rokiem się umacnia i wierzę, że pewnego dnia granice zostaną zatarte. Tegoroczne hasło Eurowizji: Building Bridges idealnie wpisuje się w tę ideę. Było również inspiracją do napisania tekstu piosenki In The Name Of Love.

Jak podoba Podoba się wam piosenka, która zabrzmi na Eurowizji na scenie w Wiedniu?

