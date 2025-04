Pink jest w gronie gwiazd, które instagramowo "normalizują" zjawisko karmienie piersią.Świadomie lub nie, nakłaniają ludzi to zmiany sposobu myślenia o karmieniu dziecka piersią. Pink dzieli się radością macierzyństwa - fani to rozumieją, ale przypadkowi internauci zaczęli dyskutować nad słusznością wrzucenia zdjęcia, jak karmi się piersią.

Pink jest kontrowersyjna, wyrazista, ale jako mama, nie różni się od pozostałych matek. W czerwcu 2011 r. urodziła córkę Willow Sage, a w grudniu 2016 roku na świat przyszedł syn Jameson Moon. Teraz na Intagramie - nie po raz pierwszy - pojawiło się zdjęcie, na którym karmi 7-miesięcznego syna. Publiczne karmienie piersią to zagadnienie budzące kontrowersje i emocje - nie pierwszy raz artystka wrzuciła takie zdjęcie i nie pierwszy raz mamy okazję podziwiać kobietę, która dała życie i która karmi swoje dziecko. Skąd tyle szumu?

Gwiazdy karmią piersią - czemu to takie ważne?

Wiele kobiet przygląda się życiu celebrytek i naśladuje ich ruchy. Jeśli Pink Liv Tyler czy Miranda Kerr dumnie będą pozować do zdjęć z maluchami przyssanymi do piersi, one też zaprzestaną myśleć, że to coś, co należy ukrywać.

Każdy ma prawo wybierać dla swojego dziecka to, co uznaje za najlepsze. Niektóre kobiety nie mogą lub nie chcą karmić piersią. Szanuję to, że każdy może decydować sam, jednak nie odrzucajcie karmienia piersią ze względu na tzw. piętno społeczne dotyczące karmienia w miejscach publicznych, czy jest ono rzeczywiste, czy też złudzone. Uważam, że na co dzień widuje się więcej biustów za sprawą kostiumów kąpielowych i wydekoltowanych bluzek, niż karmiących matek. - Miranda Kerr.

Gwiazda w pełni oddaje się macierzyństwu i czerpie z niego dużo radości - na Instagramie pojawiają się fotografie dokumentujące jej szczęśliwe rodzicielstwo. Zdjęcia są piękne, rozczulające, ale co najważniejsze - prawdziwe, szczere i oddające prawdę o byciu mamą.

