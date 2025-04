Alecia Beth Moore, znana po pseudonimem Pink!, nieświadomie narobiła sporo zamieszania swoją osobą. Wszystko za sprawą jej dodatkowych kilogramów, którymi zainteresowały się media.

Pink! wraz z mężem, Careyem Hartem, pojawiła się na imprezie "Odyssey Ball" w Beverly Hills, zorganizowanej przez Instytut Johna Wayne'a, dedykowanej walce z chorobą nowotworową. wydarzenie miało charakter medialny, ale to nie o gwiazdy chodziło w pierwszej kolejnóści. O tym przypomniała na swoim profilu Pink! tuż po głośnej reakcji fanów i prasy na jej widok. Dlaczego? Pink!, jak stwierdziło kilku złośliwych internatutów, na evencie nie była do siebie podobna. Przyzwyczaiła nas do jaskrawych połączeń kolorystycznych, negliżu oraz kontrowersji. Na imprezie pojawiła się w skormnej czarnej sukni przed kostkę. Jak zareagowała 35-letnia mama Willow Sage na słowa krytyki?