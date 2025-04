Doda wyszła za mąż! Informacja o tym, że piosenkarka zmieniła stan cywilny pojawiła się niespodziewanie. Gwiazda poinformowała o swoim ślubie za pośrednictwem Instagrama, czym wprawiła fanów w niemałe zaskoczenie. Ślub Dody i Emila Stępnia odbył się 14 kwietnia w Hiszpanii, w całkowitej tajemnicy przed mediami. Doda powoli dawkuje fanom informacje na temat ceremonii. Pokazała m.in. zdjęcie pierścionka zaręczynowego. Trzeba przyznać, że robi wrażenie!

Pierścionki zaręczynowe gwiazd

Wybór pierścionka zaręczynowego to ważna decyzja. Istnieje wiele poradników, jak wybrać pierścionek zaręczynowy, by spodobał się ukochanej i... zagwarantował przyjęcie oświadczyn. ;) Najważniejsze, by pierścionek zaręczynowy odzwierciedlał kobietę, która będzie go nosić. A że gwiazdy uwielbiają lśnić, to nic dziwnego, że ich zaręczynowa biżuteria jest spektakularna.

Zobaczcie olśniewający pierścionek zaręczynowy Dody i innych gwiazd na kolejnych stronach. Wszystkie robią ogromne wrażenie!

