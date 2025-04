Wiele osób snuje przypuszczenia, że Piasek jest gejem. Przystojny piosenkarz w końcu nie ma żony ani nawet żadnej dziewczyny. Na dodatek wielu zdeklarowanych gejów polskiego show biznesu nie raz spekulowało, jakoby Andrzej Piasek Piaseczny ukrywał swoją prawdziwą homoseksualną orientację. Jak jest w rzeczywistości, nie wiemy, bo to chyba nie nasza sprawa, ale... o Piasku i jego orientacji znowu zrobiło się głośno. Dlaczego?

Piasek z przyjacielem na wakacjach. Jak wygląda?

Piasek z reguły nie mówi o swoim życiu prywatnym. O jego miłosnych wzlotach i upadkach w zasadzie nie wiemy nic, a nic. W jednym w wywiadów zapytany o sferę uczuć dyplomatycznie powiedział:

Gdy w końcu dziennikarz "Gazety Krakowskiej" zapytał go o najnowszy utwór "God Pride", Piasek zaczął mówić o Bogu i wierze, co wywołało prawdziwą lawinę komentarzy. Co dokładnie powiedział Piasek?

Jeśli wierzysz w Boga i masz w sobie potrzebę wyznawania tego publicznie, to nie musisz się tego wstydzić. A tytuł tej piosenki jest przewrotny. W czasach, w których wszyscy chcemy wymachiwać różnymi flagami i pokazywać, że jesteśmy z czegoś dumni, organizując uliczne parady, to ja ogłaszam wszem i wobec, że jestem dumny z tego, że wierzę w Boga.-

Jak to jest być w Polsce gejem?

Można powiedzieć, że Piasek jest dziś kimś w rodzaju "internetowego męczennika za wiarę". Tylko czy aby tylko za wiarę w Boga? Internauci zarzucają mu rownież tchórzostwo, umizgiwanie się do władzy i hipokryzję. Jedna z najsłynniejszych polskich par gejów, którym udało się nawet zalegalizować związek (i to w Polsce!), skomentowała słowa Piaska następująco:

Nieco bardziej oburzony i nieprzebierający w słowach okazał się bloger i dziennikarz - Piotr Grabarczyk, który wytknął Piaskowi egoizm.

Wypowiedź Piaska jest oburzająca nie dlatego, że traktuje o jego wierze w Boga. Problemem jest zestawianie tego ze społecznością LGBT i ich walką o równe prawa oraz pogardliwy ton, sprowadzający tę walkę do wymachiwania flagami. Piasek gra tu konwencją, używa terminów kojarzących się jednoznacznie (np. pride), ale trywializuje problem. W jego wykonaniu jest to o tyle niesmaczne, że od lat nie chce zmierzyć się z plotkami dotyczącymi jego życia osobistego, a teraz jeszcze otwarcie naigrywa się ze społeczności, która do tej pory ślepo wierzyła w to, że Piasek może być jeszcze katalizatorem zmian. Ostatnimi wywiadami pokazał jasno, że zależy mu tylko na jego wizerunku i osobistych korzyściach, a to zawsze jest rozczarowujące.

- Piotr Grabarczyk