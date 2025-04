Czego nie robi się dla roli? Piękna Penelope Cruz pojawiła się na okładce hiszpańskiego magazynu Vogue w absolutnie szokującej fryzurze! Gdzie podziały się jej włosy?

Premiera nowego filmu z udziałem muzy Almodovara jest planowana na wrzesień tego roku. Oczywiście chodzi o film "Ma Ma" w reżyserii Julio Medema. Produkcja jest poświęcona tematyce nowotworowej i opowiada historię kobiety, która zachorowała na raka piersi. To do tej roli Penelope Cruz poświęciła swoje włosy? Nie jest tak, jak myślałyśmy! Dopiero po otwarciu magazynu dowiadujemy się, o co tak naprawdę chodzi...

Penelope Cruz w bardzo krótkich włosach

Aktorka wcieliła się w rolę chorej na raka bohaterki, dlateto nie przez przypadek jest na okładce wrześniowego numeru Vogue Espana, który poświęcony m.in. tematowi profilaktyki raka piersi. Na okładce autorstwa fotografa Nico, Cruz zaprezentowała się w kreacji z różowych strusich piór. Kolor także jest nieprzypadkowy, bo od lat jest wykorzystywany w kampaniach wspierających walkę z nowotworem piersi, podobnie jak różowa wstążka.

Wszyscy ci, którzy podobnie jak my uwierzyli, że Cruz niejako pozbyła się jednego ze swoich niezaprzeczalnych atutów, uspokajamy: to tylko peruka. Trudno jednak zaprzeczyć, że w krótkim bobie Cruz wygląda niezmiernie szlachetnie i elegancko. Nam przypomina Audrey Hepburn!

