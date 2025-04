Całkiem niedawno jeszcze polski aktor chwalił się w wywiadach swoją miłosną zdobyczą, piękną Emmą Kiworkową (można ją spotkać... w gabinecie stomatologicznym, w którym pracuje). Minęło kilka miesięcy, a para rozstała się.

Emma nie była w stanie wybaczyć Delągowi tego, że aktor wciąż był w podróży i pracował poza granicami kraju. Pani stomatolog chciała mieć przy sobie swojego mężczyznę. Aktorowi kazała wynieść się z jej mieszkania. Finalnie para rozstała się. Obyło się bez kłótni i skandalicznych zarzutów. Para pokojowo podeszła do wspólnej decyzji o zakończeniu związku. Jak podaje "Życie na gorąco":

Według naszych informacji pani Emma zakończyła związek z aktorem, oddała pierścionek zaręczynowy i poprosiła, by zabrał z jej domu swoje rzeczy - pisze tabloid. Nie było to pierwsze rozstanie pary, ale tym razem decyzja ma być ostateczna. Letni urlop pani stomatolog spędziła tylko z córkami nad morzem. Do decyzji o rozstaniu dojrzewała od dłuższego czasu. Jednym z powodów była ciągła nieobecność aktora w Polsce.