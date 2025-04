Paulina Sykut-Jeżyna od kilku lat współpracuje z Agnieszką Hyży, i choć nie zaprosiła jej na swój ślub, to opowiedziała jej kilka szczegółów na łamach nowego magazynu, którego redaktor prowadzącą jest właśnie Hyży: Wedding Show.

W krótkim wywiadzie Paulina Sykut-Jeżyna nie kryła tego, jak prezentowała się w dniu ślubu, jak wyglądały przygotowania czy ślub coś w jej życiu zmienił. Kilkakrotnie podkreślała, że małżeństwo cementuje udany związek, jeśli znajdzie się odpowiednią osobę, człowieka, który jest drugą połówka.

Nie marzyłam o księciu z bajki i baśniowym ślubie, a dostałam od losu znacznie więcej... najcudowniejszego mężczyznę na świecie... miłość i szczęście. (...) Całe moje 5-letnie małżeństwo jest jak jedna piękna podróż poślubna. (...) Ślub wiele zmienił w moim życiu, ale tylko na plus. Jak się spotka odpowiedniego człowieka, to po ślubie jest jeszcze lepiej.

ONS.pl

Czy to był przytyk w stronę Agnieszki Hyży? Być może panie się już polubiły, choć 5 lat temu obie brały ślub - z tym, że Agnieszce się zbytnio nie poszczęściło i rozwiodła się z Mikołajem Witem. W zeszłym roku wyszła za Grzegorza Hyżego - ślub był owiany tajemnicą! A jak się czuła Paulina Sykut-Jeżyna w dniu ślubu i tuż przed?

Wszystkim zajmowałam się sama i gdyby nie pomoc przyjaciółki, byłoby krucho. Na dwa dni przed samym ślubem nagrywaliśmy czołówkę do programu "Must be the music". Rozchorowałam się. Płakałam ze zdenerwowania, że nie dam rady wszystkiego ogarnąć na czas.