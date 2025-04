Paulina Krupińska przygotowuje się do chrztu Antosi, ale w międzyczasie pojawia się na branżowych imprezach i pokazach mody. To okazja, by podziwiać, jak Miss Polonia prezentuje się w całej okazałości prawie 4 miesiące po porodzie!

Szczęśliwa mama i partnerka Sebastiaan Karpiela-Bułecki wyglądała zachwycająco jak zwykle. Ładnemu we wszystkim ładnie? Być może, ale warto wspomnieć, że Krupińskiej zazwyczaj nie towarzyszą tylko luksusowe dodatki i perfekcyjny makijaż, lecz także szeroki i promienny uśmiech. Paulina Krupińska rozkiwtła, a granatowa suknia do ziemi z asymetrycznym dekoltem podkreśliła jej wdzięki.

#koronajesttylkojedna 👑 #misspolonia #misspolski #jedenfinał #paulinakrupinska #ewamielnicka Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Paulina Krupinska (@pkrupinska) 18 Lis, 2015 o 1:52 PST

