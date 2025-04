Paulina Chylewska odeszła z TVP i pojawiły się pytania: dlaczego? Zaczynała 21 lat temu, a stację traktowała jak drugi dom...

Reklama

Telewizja Polska kilka dni temu poinformowała o odejściu Pauliny Chylewskiej. Pożegnali dziennikarkę, życząc jej sukcesów na nowej drodze zawodowej.

Lubiana przez widzów, koleżanki i kolegów oraz szefów - Paulina Chylewska rozpoczyna nowy etap w swoim życiu zawodowym - napisali w oficjalnym oświadczeniu koleżanki i koledzy z TVP.

Paulina Chylewska skomentowała swoje odejście z Telewizji Polskiej na Facebooku. Co napisała o swojej ponad 20-letniej karierze dziennikarskiej, komu podziękowała?

Paulina Chylewska skomentowała swoje odejście z telewizji

Prezenterka na swoim Facebooku dziękuje koleżankom i kolegom za wspólne lata pracy. Ciepłe słowa kieruje również do widzów i rodziny.

Robert Lewandowski będzie miał ulicę swojego imienia!

- Po ponad 20 latach (rany, jak to brzmi) podjęłam decyzję o odejściu z Telewizji Polskiej. DZIĘKUJĘ wszystkim, których spotkałam na swojej zawodowej drodze - dzięki Wam dziś mogę o sobie mówić "dziennikarz"! DZIĘKUJĘ widzom za wsparcie, miłe słowa i obecność przez te wszystkie lata. DZIĘKUJĘ moim najbliższym - rodzinie i przyjaciołom - za cieszenie się ze mną z sukcesów i dzielne znoszenie porażek! To nie koniec! To dopiero początek! Przede mną nowe zawodowe wyzwania! DO ZOBACZENIA!!! - napisała na swoim Facebooku Chylewska zapowiadając, że przed nią nowe wyzwania.

Choć nie wyjawiła, kto będzie jej nowym pracodawcą, to od miesięcy mówi się, że ma przejść do Polsatu. Ile w tym prawdy, przekonamy się za jakiś czas, bo póki co Chylewska idzie na zasłużony urlop.

- Na razie czeka mnie urlop, którego nie mogę się doczekać. Wyjeżdżam do Skandynawii. Chcę być teraz dla siebie i dla rodziny. To czas na wywietrzenie głowy. I na tym się skupiam – powiedziała "Faktowi".

Reklama

A jednak... Kolejna aktorka opuszcza "M jak Miłość"! To duża strata dla serialu i cios dla fanów