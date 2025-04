Serial „M jak miłość” jest emitowany na antenie TVP2 od 2000 roku. Przez te wszystkie lata w serialu przez aktorzy znani z wielu znakomitych ról, a którzy niestety już odeszli.

Reklama

Witold Pyrkosz - Lucjan z „M jak miłość”

Witold Pyrkosz występował w serialu od pierwszych odcinków. Wcielał się w postać nestora rodu Mostowiaków - Lucjana. Partnerowała mu Teresa Lipowska, która Barbarę Mostowiak gra do dziś. Pary małżeńskiej, którą stworzyli na ekranie trudno było nie podziwiać.

W pogrzebie aktora wzięło udział wielu aktorów produkcji TVP.

Maciej Kozłowski - Jaroszy

Intencje postaci, w którą wcielał się aktor Maciej Kozłowski, trudno było jednoznacznie ocenić. Wielu fanów serialu do dziś uważa go za tzw. czarny charakter. Waldemar Jaroszy w młodości spowodował wypadek, w którym zginęli rodzice Hanki Mostowiak (Małgorzata Kożuchowska). By w pewien sposób odkupić swoje winy zakłada fundację, którą prowadzi Hanka.

Aktor zmarł w 2010 roku, cierpiał na wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Mariusz Sabiniewicz - Norbert, ojciec Łukasza

Mariusz Sabiniewicz na początku także nie cieszył się szczególną sympatią widzów jako mężczyzna, który zostawił Martę Mostowiak (Dominika Ostałowska), gdy urodziła ich dziecko. Po latach wrócił, by poznać kilkuletniego Łukasza, a być może także odzyskać uczucie Marty.

Nieszczęśliwy wypadek sprawia, że bohater zostaje przykuty do wózka inwalidzkiego, wkrótce potem ginie w katastrofie lotniczej. Jego postać została uśmiercona z uwagi na śmierć aktora w 2007 roku.

Jerzy Próchnicki - Kisiel

Jerzy Próchnicki wcielał się w rolę oddanego przyjaciela Lucjana Mostowiaka - Włodzimierza Kisiela. Fani serialu na pewno pamiętają starania starszego mężczyzny o względy pięknej Simony.

Aktor zmarł nagle w 2016 roku.

Janusz Zakrzeński - profesor Dziduszko

Aktor grał profesora Michała Dziduszkę, u którego mieszkał Paweł Zduński (Rafał Mroczek), i którego też przygotowywał do matury.

Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.

Reklama

To też może cię zainteresować:Pamiętasz ich role? Ci znani aktorzy kiedyś grali w „Klanie”Jak wyglądała Kasia Cichopek na początku przygody z „M jak miłość”?Barbara Kurdej-Szatan mimo ciąży wraca na plan. Ruszają zdjęcia do „M jak miłość”