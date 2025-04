Na trwającym właśnie festiwalu filmowym w Cannes, pojawiły się największe gwiazdy związane z przemysłem filmowym. Nie mogło również zabraknąć celebrytek, które wykorzystują każdą okazję do tego, żeby pokazać się na dużej imprezie.

Sporym zaskoczeniem było pojawienie się Pameli Anderson, przez wielu do dziś nazywanej symbolem seksu. Aktorka wolny czas spędza w towarzystwie swojego chłopaka - razem wylegują się na plaży i beztrosko wypoczywają. Niestety nie zawsze jest tak miło - paparazzi, którzy śledzą każdy krok Pameli wychwycili jej kłótnię z kochankiem. Nie wiemy co było jej powodem, ale widać, że na Anderson wywarło to duży wpływ, ponieważ z jej twarzy zniknął uśmiech.