Otylia Jędrzejczak wraz ze swoim partnerem przywitała Nowy Rok w ciepłych krajach. Otylia Jędrzejczak rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, z wiadomością o ciąży zwlekała do momentu, aż nie dało się jej już ukryć. Teraz chwali się zaokrąglonym brzuchem!

Otylia Jędrzejczak i jej partner cieszą się wakacjami - w końcu to ich ostatnie chwile tylko we dwoje! Pływaczka niedawno ogłosiła, że jest w ciąży i spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Pochwaliła się nawet zdjęciem, na którym objęta przez swojego partnera Pawła Przybyłę, pozuje tylko w bikini. To zdjęcie wzbudziło emocje!

Polska pływaczka i medalistka olimpijska, korzysta z dobrodziejstw słońca, relaksuje się, spaceruje i cieszy z nadchodzącego macierzyństwa!

Otylia Jędrzejczak to jedna z najbardziej znanych i lubianych polskich sportsmenek. Jakiś czas temu zakończyła swoją karierę, jednak nie zniknęła z show-biznesu i można było domyślić się, że 33-letnia pływaczka zapragnie założyć rodzinę. Powiększenie rodziny planowała już od dawna, a w kwietniu 2016 w jednym z wywiadów wyznała, że poczęcie potomka to jej priorytet. Nie chce zdradzać płci dziecka.

- Jego płci nie zdradzę, ale skoro wszyscy kojarzą mnie z wodą, to mogę powiedzieć, że urodzi się... w czepku pływackim. Właśnie moje studentki na AWF pytały mnie, czy przytyłam, czy może jestem w ciąży. No więc potwierdzam. Wcale tego nie ukrywałam, ale też nie mam potrzeby, aby się afiszować jako przyszła mama - wyznała Otylia Jędrzejczak.

Gratulujemy jej i jej partnerowi! Wiele wskazuje na to, że Otylia Jędrzejczak nie umie żyć bez nowych wyzwań i stawiania sobie odważnych celów. ;)

