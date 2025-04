To było historyczne wydarzenie! Kreacje, makijaże, fryzury... To wszystko zachwycało nas tej nocy. Teraz chcemy przyjrzeć się gwiazdom, a w szczególności najgorętszym parom Hollywood. To przecież one rozgrzewają oscarowy dywan do czerwoności!

Jak zwykle zachwycająco wypadli (coraz większa) Keira Knightley z mężem, Jamesem Rightonem.

Od kilku tygoni rozpływamy się nad jej ciążowymi wydaniami i promiennym wyglądem.

Oscary 2015 - kto wiódł prym na czerwonym dywanie?

Na tytuł królowej balu (prawdę mówiąć można takowych rozdać nawet kilka) zasługuje Jennifer Aniston, która pojawiła się w towarzystwie męża, Justina Theroux. Para zapowiedziała, że chwilę po rozdaniu Oscarów będą starać się o dziecko!

Tą informacją zdobyli nasze serca.

Nie można pominąć świeżo upieczonych małżonków: Benedicta Cumberbatcha i Sophie Hunter oraz olśniewającej, młodej mamy, Scarlett Johansson.

Jej partner, Romain Dauriac nie mógł oderwać od niej wzroku - zresztą zobaczcie same!

