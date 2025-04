Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" od 2016 ma w Polsce rzeszę fanów. Ochotnicy poznają się na ślubnym kobiercu po tym, jak specjaliści dobierają ich do siebie na podstawie zgodności ich charakterów i wielu innych czynników. Po zaślubinach para wyjeżdża w podróż poślubną i zaczyna budować swoje małżeństwo.

Niestety, to właśnie wtedy wiele par rozpada się i weryfikuje ustalenia ekspertów. Na koniec edycji decydują, czy chcą pozostać małżeństwem, czy chcą się rozwieść. Jedną z nielicznych par, która faktycznie zakochała się w sobie i stworzyła zgrany duet, byli Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta. Zyskali mnóstwo wielbicieli, a niedługo po ślubie para doczekała się synka Franka.

Codzienne życie młodego małżeństwa można było śledzić w mediach społecznościowych, gdzie para aktywnie się udzielała. Niestety, od jakiegoś czasu na profilach Oliwii i Łukasza zrobiło się cicho. Okazuje się, że uwielbiane przez Polaków małżeństwo... rozpadło się.

Na koncie Oliwii na Instagramie pojawiło się rodzinne zdjęcie i oficjalne oświadczenie, w którym przyznała, że ona i Łukasz nie są już razem.

Moi Drodzy, kilka miesięcy temu stanęliśmy z Łukaszem w obliczu zupełnie nowej sytuacji życiowej. Nie jest to dla mnie łatwe, by pisać o tym w sieci, ale chcę zapobiec rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych informacji, dotyczących naszego małżeństwa. Życie niestety nigdy nie toczy się tak, jak sobie to zaplanowaliśmy w głowie. Jestem wdzięczna za to, że będąc żoną Łukasza, doświadczyłam ogromnej lekcji życia

- napisała