Olga Kalicka opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widać, jak karmi piersią syna Aleksego. Wpis aktorki - a przede wszystkim - młodej mamy wywoła niemałe poruszenie w sieci. Powód? Wiele kobiet przyznało w komentarzach, że w ich odczuciu, publiczne karmienie piersią wciąż jest w Polsce tematem tabu.

Zdjęcie Olgi Kalickiej karmiącej piersią synka hitem Instagrama!

Olga Kalicka po raz pierwszy została mamą w styczniu tego roku. Ze związku z narzeczonym, Cezarym Nowakiem, urodziła syna. Podobnie jak inne gwiazdy, nie zdecydowała się na pokazanie twarzy chłopca.

Mimo tego, chętnie zamieszcza w sieci prywatne fotki z małym Aleksym. Ostatnia wzbudziła niemałe emocje. Widać na niej aktorkę, czytającą scenariusz i karmiącą piersią dziecko.

- Razem z moim największym fanem powtarzamy tekst przy jedzeniu - napisała.

Zdjęcie Olgi Kalickiej z synem zachwyciło internautki. W kilkanaście godzin polubiło je ponad 50 tysięcy osób! Wielu z komentujących przyznało, że zdjęcie jest rozczulające.

- Piękna rzeczywistość Mamy karmiącej. - Cudowny widok, oby trwał jak najdłużej! - Piękne ujęcie - czytamy w komentarzach.

Wydawać by się mogło, że to zupełnie normalny obrazek kochającej matki i dziecka. W dzisiejszych - nowoczesnych czasach - takie zdjęcie nie powinno już nikogo dziwić. A jednak! W komentarzach pojawiło się sporo głosów krytyki. Ich autorki twierdzą, że fotka nie powinna trafić do sieci.

5 miejsc, w których karmienie piersią nie jest mile widziane

W opozycji nie zabrakło głosów matek, które bronią publicznego karmienia. Wiele z nich przyznało, że w Polsce nadal bywa ono źle widziane. Niektóre z kobiet podziękowały Oldze Kalickiej za odwagę w przełamywaniu tabu.

- Super zdjęcie! Jedna odważna osoba w świecie „celebrytów”, która nie wstydzi się swojego ciała. Śliczny mały przystojniak! - Brawo! Dziękuję za to zdjęcie, wiem że wiele dziewczyn wstydzi się i krępuje karmić publicznie. - Takich zdjęć potrzeba jak najwięcej! Ostatnio spotkałam się z opinią, że publiczne karmienie piersią jest obrzydliwe - piszą internautki.

A ty co sądzisz o tym zdjęciu oraz temacie publicznego karmienia piersią? Daj znać w komentarzu!

