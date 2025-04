Premiera głośnej produkcji już wkrótce. Za realizację filmu odpowiada Maria Sadowska („Sztuka kochania”), a za produkcję - Doda i jej (wkrótce były) mąż Emil Stępień.

„Dziewczyny z Dubaju”, zgodnie z zapowiedziami ekipy, mają być odważne i szokujące, dlatego nic dziwnego, że znajdują się tam także rozbierane sceny. W niektórych z nich musiała wziąć udział odtwórczyni jednej z głównych ról - Olga Kalicka.

Aktorka, która szerokiej publiczności nadal kojarzy się z rolą niewinnej Magdy z „Rodzinki.pl”, musiała tym razem wyjść poza swoją strefę komfortu.

Chociaż podkreśla, że ciało to jej narzędzie pracy, a ekipa stworzyła jej jak najbardziej komfortowe warunki na planie, niektóre sceny ją zawstydzały.

Ja wiem, że to są trudne sceny, wiem, że może komuś z mojej rodziny mogą się nie spodobać, ale to ja podejmuję decyzję wchodząc w daną produkcję. Już na etapie czytania scenariusza wiem, na co się piszę i świadomie podejmuję decyzję

— podkreśliła Kalicka.