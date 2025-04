Olga Frycz urodziła! Radosna informacja trafiła do internetu za sprawą przyjaciółki aktorki, Joanny Jędrzejczyk. Sportsmenka przez przypadek wygadała się na InstaStories, zdradzając, że maluch jest już na świecie. Chłopiec czy dziewczynka?

Olga Frycz urodziła córkę. Płeć dziecka była znana jeszcze przed jego narodzinami. Aktorka nie ukrywała, że spodziewa się dziewczynki. Ojcem dziecka Olgi Frycz jest Grzegorz Sobieszek, trener i były zawodnik boksu tajskiego. Pewnie stąd znajomość aktorki z Joanna Jędrzejczyk. Para jest w takcie budowy wspólnego domu.

Gwiazda na razie nie potwierdziła doniesień o powiększeniu rodziny. Nie znamy jeszcze imienia córki Olgi Frycz. Wiemy jedynie tyle, ile Joanna Jędrzejczyk zdradziła na Instagramie.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie urodziło się dziecko Olgi Frycz. Możemy się domyślać, że świeżo upieczona mama właśnie dochodzi do siebie po porodzie. Choć oficjalnie nie poinformowała jeszcze o narodzinach córki, to na jej instagramowym profilu już posypały się komentarze z gratulacjami.

- Niech się dzidziuś zdrowo chowa. Gratulacje. - Gratulacje bejbika! - Wszystkiego najlepszego dla Was i małej dziecinki!

Nieco ponad tydzień temu na Instagramie Olgi Frycz pojawiło się post, w którym aktorka informowała, że jest już pod koniec ciąży. Jak większość ciężarnych tuż przed porodem, odrobinę narzekała wówczas na swoje samopoczucie i wyczekiwała porodu.

Jestem trochę jak połączenie słonia z robokopem, a i życie ostatnio jakieś takie monotonne. Obiecuję, że już niebawem wrócę tutaj do Was z nową energią, z nowymi inspiracjami i rumieńcami na twarzy tylko potrzebuje jeszcze na to dosłownie chwiluni

- pisała Olga Frycz w połowie września.