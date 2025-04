Serialowa aktorka znana przede wszystkim z roli w „M jak miłość” spodziewa się dziecka. Wrzuciła na Instagram zdjęcie z sesji do magazynu modowego z długim opisem. News o ciąży Olga Frycz sprzedała obserwującym w lekko zawoalowany sposób.

„Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i wielka radość, że redakcja magazynu zaprosiła mnie do udziału w tej sesji tym bardziej, że miała ona dla mnie bardzo osobiste znaczenie, booooo.... nie dość że to moje pierwsze w życiu zdjęcie do Vogue, to jeszcze na dodatek jest to moja pierwsza #pregnant” – napisała radośnie w poście. Cały wpis aktorki możecie przeczytać niżej.

Olga Frycz od jakiegoś czasu jest szczęśliwie zakochana . Wybrankiem aktorki jest Grzegorz Sobieszek, sportowiec, trener i były zawodnik boksu tajskiego. Aktorka dzieliła się też ze swoimi fanami na Instagramie, że buduje dom, w którym razem zamieszkają.

Gratulujemy aktorce radosnej nowiny!

