Można mieć wszystko - karierę, pieniądzę, urodę, ale niestety mieć problemy rodzinne. Ojciec Kate Hudson wyrzekł się jej i jej brata!

Jak do tego doszło i co spowodowało, że Bill Hudson odrzucił 2 swoich dzieci i przestał ich uznawać za swoje? Wszystko miało swój początek dość niedawno, bo podczas Dnia Ojca. W wywiadzie dla Daily Mail ojciec Kate Hudson wyznał, że matka aktorki, Goldie Hawn zatruła umysły Kate i Olivera. Ostro!

Skąd takie zarzuty? Billa hudsona zabolał najwyraźniej fakt, że jego syn, Oliver Hudson, zamieścił na Instagramie zdjęcie z komentarzem: "Szczęśliwego dnia porzucenia". Post był upubliczniony w Dniu Ojca. To zdjęcie sprzed lat wstrząsnęło internautami:

Happy abandonment day... @katehudson Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Oliver Hudson (@theoliverhudson) 21 Cze, 2015 o 6:18 PDT

Na fotce Olvier Hudson oznaczył także siostrę, Kate, która w tym samym dniu złożyła życzenia z okazji Dnia Ojca swojemu ojczymowi, partnerowi matki, Goldie Hawn, a nie biologicznemu tacie. Ten gest mocno zabolał Billa Hudsona, który oświadczył w prasie, jaki ma teraz stosunek do swoich dzieci:

Chciałbym prosić, aby nie używały mojego nazwiska. Nie są już częścią mojego życia. Oliver już dla mnie nie istnieje, tak samo Kate. Mam pięcioro dzieci, ale uważam się za ojca tylko trójki.

Naszym zdaniem 65-letni piosenkarz mocno przesadził. Zarówno Kate, jak i Oliver są owocem małżeństwa z Goldie Hawn, z którą rozwiódł się w 1982 roku, kiedy rodzeństwo miało po kilka lat. Nic więc dziwnego, że skoro nie uczestniczył w ich dorastaniu i wystarczająco nie wspierał, Oliver i Kate zamknęli się na niego i zdystansowali. Do kogo powinien mieć pretensje o taki obrot spraw, jak nie do siebie?

