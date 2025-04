Szczęśliwy krążek "1989" przyniósł Taylor Swift kolejne nagrody. Podczas gali iHeartRadio został on doceniony w kategorii płyta roku. Nie obyło się bez sensacji!

Piękna Taylor Swift została okrzyknięta najlepszą artystką,wyróżnienie otrzymały również jej trasa koncertowa "1989 Tour" oraz fragment utworu "Blank Space". Łącznie 26-letnia artystka zgarnęła 4 statuetki. Nie obyło się bez wzruszających podziękowań dla Calvina Harrisa.

Mam przy sobie najwspanialszą osobę, z którą wrócę do domu, kiedy zgasną światła i tłum się rozejdzie. Chcę podziękować mojemu chłopakowi Adamowi.

Kto jeszcze się zaprezentował z dobrej strony lub... wręcz przeciwnie?

Gwiazdy na iHeartRadio Music Awards

Szokiem był stan, w jakim na imprezie pojawił się Justin Bieber. Wyglądał mętnie, był odurzony lub pijany. Niewyraźne błędne spojrzenie i nieskoordynowane ruchy gwiazdy sugerowały, że powinien raczej się położyć, aniżeli występować na scenie. On także otrzymał statuetkę, ale nie obyło się bez skandalu dotyczącego głosowania słuchaczy. Rzekomo to zespół "One Direction" powinien dostąpić tego zaszczytu i odebrać nagrodę za Best Fan Army, oznaczającą najwytrwalszych i najwierniejszych fanów artysty. Na tę okoliczność powstał nawet hasztag #iFakeAwards... Zobaczcie galerię z gwiazdami!

