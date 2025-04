Reklama

Justyna Steczkowska to bardzo zapracowana gwiazda - jest trenerką w popularnym show TVP2 - "The Voice of Poland", a także szykuje się do wydania dwóch nowych płyt. Zapowiedzią jednej z nich jest najnowszy singiel do utworu "Terra", który miał swoją radiową premierę w święta Wielkanocne.

Niedawno artystka wybrała się wraz z rodziną na gorącą Dominikanę. Wakacje połączyła jednak z pracą - to tam powstały zdjęcia do klipu piosenkarki do utworu "Terra". Na teledysk fani będą musieli jeszcze trochę poczekać, ale ten czas wokalistka postanowiła im umilić udostępniając im cały utwór, do którego tekst napisała Katarzyna Nosowska. Większość z nich jest zachwycona nowym wcieleniem Steczkowskiej.

Czyżby szykował się hit na miarę "Dziewczyny szamana"?



