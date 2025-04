Czy Agnieszka Kaczorowska znalazła sobie nowego faceta? Związek ostatecznie zdementowałby plotki o kolejnych romansach. Tabloidy donoszą, że nowym wybrankiem tancerki prawdopodobnie jest... Kamil Kuroczko, także tancerz! Czy to prawda?

Skąd takie informacje? Otóż Agnieszka Kaczorowska coraz częściej i chętniej przebywa w towarzystwie Kamila, nie tylko na parkiecie. Te zdjęcia, które pojawiają się co i rusz na ich profilach na Instagramie, sugerują, że to coś więcej niż relacja zawodowa, a nawet więcej, niż przyjaźń! Zresztą, oceńcie same:

Agnieszka Kaczorowska: nowy chłopak?

Spekulowano, że Agnieszka Kaczorowska jest o krok od rozbicia małżeństwa swojego tanecznego partnera, Łukasza Kadziewicza. Ale jak to w przypadku tego typu show bywa, od czasu jego zakończenia - plotki ucichły. Każdy chyba zdaje sobie sprawę, że codzienne treningi, podczas których nie tylko przełamuje się lody, ale jest się też bardzo blisko (cieleśnie przede wszystkim) są początkiem trwałych znajomości. Czy tak jest w przypadki Agnieszki Kaczorowskiej i Kalima Kuroczko?

Kaczorowska odniosła się do plotek o romansie



Tancerka szybko zareagowała na rozprzestrzeniające się z zadziwiającą prędkością doniesienia. Napisała na blogu pokaźnych rozmiarów post o "mężczyznach Kaczorowskiej"



Mam nowy romans, słyszeliście? Sama sobie zazdroszczę! 5 czy 6 facetów w jeden rok?! Sztos. A rok się jeszcze nie skończył... Tym razem moim "ukochanym“ jest Kamil Kuroczko, z którym tańczę pokazy. Niestety może to nie potrwać długo, bo na noc Sylwestrową przygotowuję występ m.in. ze Stefano Terrazzino, więc zaraz usłyszycie o spotykaniu się z przystojnym Włochem. Ta miłość też nie przetrwa, bo w lutym zaczniemy treningi do kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami i na tapecie pojawi się inny mężczyzna. Po drodze jeszcze kilka projektów, z równie interesującymi obiektami płci męskiej... Jak tu żyć? Przychodzi do mnie jeszcze pytanie... Co z moim serialowym mężem? Pominięcie Konrada w tych jakże niezwykle ciekawych dywagacjach jest wręcz obraźliwe.

Nie mamy nic do dodania, szkoda jednak, że doniesienia się nie potwierdziły, prawda?

