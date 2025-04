Nowy „Big Brother” już na antenieTVN7! Program został reaktywowany po wielu latach przerwy. Uczestnicy reality show zostali zamknięci w Domu Wielkiego Brata na 90 dni. Kim są nowi bohaterowie? Gdzie i kiedy można oglądać transmisję z „Big Brothera”?

Gdzie oglądać nowego „Big Brothera”?

Program „Big Brother” będzie można oglądać w telewizji i internecie. Od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVN7 będą pokazywane podsumowania dnia. O godzinie 23:05 będzie można obejrzeć materiały, które nie trafiły do głównego wydania. W każdą niedzielę uczestnicy zasiądą do nominacji, w których będą wskazywać osoby, które powinny opuścić program.

Raz w tygodniu na antenie TVN - w niedzielę o 18:00 - będzie pokazywane podsumowanie całego tygodnia w Domu Wielkiego Brata.

Transmisję z „Big Brothera” będzie można śledzić również w internecie w serwisie Player.pl.

Premiera programu odbyła się w niedzielę (17.03.2019) na antenie TVN7. Prowadzącymi program byli Agnieszka Woźniak-Starak i Bartosz Jędrzejak.

Gospodarze show wprowadzili nowych bohaterów do Domu Wielkiego Brata, który mieści się w luksusowej willi w miejscowości Gołków pod Warszawą. Bohaterowie show przez 3 miesiące będą odcięci od świata zewnętrznego. Nie mogą kontaktować się bliskimi, korzystać z internetu itd.

Finał „Big Brothera” zaplanowany jest na 16 czerwca 2019 roku.

Kim są uczestnicy „Big Brothera”?

Na castingi do programu zgłosiło się kilkanaście tysięcy chętnych. Sposób nich wyłoniono 16 osób, które będą miały szansę zaistnieć w kultowym reality show.

Jako pierwsi do Domu Wielkiego Brata weszli 26-letnia Agnieszka Raczyńska (pracowała jako manager w Londynie) i 31-letni Maciej Borowicz (związany z branżą eventową). Jedno z nich - głosami widzów - już wkrótce opuści program.

Dołączyło do nich 14 innych osób. Zdjęcia i opisy uczestników „Big Brothera” znajdziesz na następnych stronach!

