Ewa Farna przyzwyczaiła fanów do długich, ciemnych włosów. Piosenkarka od czasu do czasu eksperymentuje z cięciem i fakturą, lecz rzadko zdarza jej się zmieniać kolor. Tym razem wprawiła fanów w osłupienie, publikując na Instagramie zdjęcie z różowymi włosami!

Nowa fryzura Ewy Farnej to peruka?

Długie różowe włosy z grzywką! W takim wydaniu jeszcze jej nie widziałyśmy. Koloryzacja w tym kolorze to wciąż jeden z najmodniejszych trendów. Czyżby urzekł również Ewę Farną?

Co na to fani? Ich opinie, jak to zwykle bywa, są bardzo podzielone. Jednak zdecydowana większość jest zachwycona odmienionym wyglądem Ewy Farnej. Wiele osób zauważyło, że różowe włosy odmłodziły artystkę i dodały jej wizerunkowi charakteru.

- Korzystnie! 10 lat mniej. - Komu jak komu, ale Tobie wyjątkowo dobrze w takich kolorach. - O matko, wyglądasz obłędnie! - czytamy w komentarzach.

Jednak nie wszyscy podeszli do zmiany tak entuzjastycznie. Wśród komentujących znaleźli się tacy, którym nowa fryzura Ewy Farnej nie przypadła do gustu.

- Ewunia, nie! - Mam nadzieję, że to żart.

Zdegustowanych uspokajamy - Ewa Farna nie przefarbowała włosów na stałe. Na zdjęciu miała na głowie perukę z różowymi włosami.

Krótko po publikacji zdjęć, wyjaśniła na InstStories, że peruka posłużyła jej wyłącznie jako charakteryzacja do nagrań. Pokazała fotkę, na której widać ją ciemnymi włosami, co oznacza, że zmiana była jedynie chwilowa.

Szkoda? Ewa Farna powinna zdecydować się na róż na stałe?

