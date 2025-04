Sława, fantastyczny wygląd, inspirująca praca, podróże-tak w skrócie charakteryzuje się praca modelki. Pokazy pierwszoligowych projektantów, wielkie kampanie koncernów, kiedyś to były jej marzenia, dziś są codziennością.

Ania Jagodzińska, światowej sławy modelka, siódma w światowym rankingu Top Models. O sobie mówi: "Jako nastolatka nie przypuszczałam, że w przyszłości będę modelką, że będę występować w reklamach, a moja twarz będzie zdobić okładki światowych pism modowych. Stało się jednak inaczej. Moje nazwisko jest na siódmej pozycji w rankingu topmodelek na świecie. Obecnie mieszkam w Nowym Jorku, choć urodziłam się w Sierpcu. Wydaje mi się, że w życiu trzeba bardzo chcieć sięgać po więcej. Trzeba marzyć. Najtrudniejszy jest pierwszy krok..."

Obecnie pracuje dla światowych projektantów min. Zac Posen, Dolce&Gabbana, DKNY, Marc by Marc Jacobs i liczących się marek w branży fashion tj. Alberty Ferretti czy Gianfranco Ferre. Brała również udział w kampaniach: Balenciaga, Calvin Klein, Chloe, Pepe Jeans, Gianfranco Ferre, Prada oraz Stella McCartney.

Pojawiła się na okładkach m. in. japońskiego Numero i włoskiego Vogue'a. Jako druga Polka w historii (po Małgosi Beli) została zaproszona przez samą Annę Wintour do dwóch sesji w amerykańskim Vogue'u. Z R ESERVED łączy ją prawdziwa, długoletnia, zawodowa sympatia. Pamiętne stały się sesje gdzie tłem dla modowych ujęć była Lizbona , Paryż czy Nowy York. Ania jest niezwykle naturalną i ciepłą osobą. W pracy zdyscyplinowana i profesjonalna. Bardzo zajęta i zapracowana, wiecznie podróżująca. Ania -zwyczajna i nadzwyczajna- jak to możliwe?

Fragment wywiadu z Anią Jagodzińską

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

Ania Jagodzińska: Obudziłam się pewnego dnia i pomyślałam, że wyślę swoje zdjęcia. Jak je wysłałam to wszystko jakoś się potoczyło...

BAŁAŚ SIĘ?

Ania Jagodzińska: Miałam 15 lat kiedy po raz pierwszy poleciałam do Japonii. Nie znałam angielskiego, było trudno... Płakałam i dzwoniłam do mamy.

OBECNIE JESTEŚ NUMER 7 W ŚWIATOWYM RANKINGU. CIESZYSZ SIĘ?

Ania Jagodzińska: Bardzo, bo to fajne wyróżnienie. Pracuję na to latami. Kiedy zaczynałam śledziłam te wszystkie rankingi i miałam takie marzenie, żeby się tam znaleźć.

A GDZIE JEST TWÓJ DOM?

Ania Jagodzińska: Sierpc. Mieszkam obecnie w Nowym Jorku ale dom jest w Polsce, w Sierpcu.