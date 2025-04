Każda rodzina ma własne świąteczne tradycje i rytuały. Większość z nich jest podobna: wspólne ubieranie choinki, przygotowywanie potraw czy wymienianie się prezentami. Podobnie jest brytyjskiej rodzinie królewskiej, ale... członkowie monarchii mają pewne zwyczaje, które nie pokrywają się z dobrze znanymi z innych domów.

Reklama

Jak rodzina królewska spędza Boże Narodzenie?

Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej uwielbiają wspólne celebrowanie świąt Bożego Narodzenia. To okazja do prywatnego spotkania w gronie najbliższych, czas na podsumowanie mijającego roku, a także snucie planów na przyszłość.

Królowa Elżbieta II bardzo dba o to, by świąteczne tradycje były pielęgnowane co roku. Jedną z nich jest dekorowanie rezydencji monarchii. Świąteczne ozdoby pojawiają się we wszystkich pałacach już na początku grudnia. To znak, że rodzina królewska szykuje się do wielkiego świętowania Bożego Narodzenia!

Jak wyglądają królewskie święta? Przeczytaj na następnych stronach!

Reklama

Przeczytaj:

To był rok po znakiem baby boom! Te gwiazdy zostały mamami w 2018 roku

Nie tylko Meghan i Harry! Te gwiazdy wzięły ślub w 2018 roku