Antoni Olbrychski, syn Rafała i Ewy Olbrychskich i wnuk Daniela Olbrychskiego, podzielił się wczoraj ze znajomymi na Facebooku bardzo smutną wiadomością. Jego brat, 28-letni Jakub Olbrychski, odebrał sobie życie.

Jak pisze syn aktorów, jego brat od dawna cierpiał na schizofrenię. Antoni próbował wytłumaczyć całą sytuację, a jego słowa sprawiają, że łzy same cisną się do oczu - nawet tym, którzy nie byli blisko z rodziną Olbrychskich.

Wiele osób kojarzy schizofrenię tylko z jedną jej odmianą - schizofrenią paranoidalną. Tymczasem jest to problem o wiele bardziej złożony. Często jej objawy przypominają objawy depresji lub choroby afektywnej dwubiegunowej, przez co niestety bywa bagatelizowana nie tyle przez samych chorych, ale przez ich najbliższe otoczenie.

Antoni Olbrychski, jak sam pisze, był świadomy choroby brata, a pomaganie mu stało się jego życiową misją. Podkreśla, że często nie było łatwo: Jakub nie zgadzał się na leczenie, samowolnie odstawiał leki i wracał do nałogów. Zawsze jednak udawało się mu pomóc nawet w najbardziej krytycznych sytuacjach.

Strasznie się męczył na świecie - jak nie psychozy to depresja, apatia, rozkojarzenie. Relacje mieliśmy trudne, ciężko było się dogadać, ale zawsze w końcu udawało się znaleźć jakąś nić porozumienia. Mam nadzieję, że chociaż teraz ten rozgorączkowany umysł uwolnił się od strachu i odpoczywa.Chciałem go nieść, ale sam parę razy połamałem przez to nogi. Starałem się więc pomagać mu na tyle, by samemu zachować zdrowie psychiczne. Może powinienem więcej, nie wiem. Był to wysiłek, obowiązek nie zawsze przyjemny. Ale mimo wszystko moja misja. Część sensu mojego życia. I teraz to życie ma zdecydowanie mniej sensu

- pisze Antoni Olbrychski.