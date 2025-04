Opierałam się temu, wahałam się, starałam się niczego nie pokazywać, udawać, że nie dzieje się nic złego. To niemożliwe. Myślałam, że to nie jestem ja...

Tak pisała Sonia Rykiel w swojej biografii o chorobie Parkinsona, którą ukrywała przez 20 lat, i która przyczyniła się do jej śmierci. Sonia Rykiel zmarła w wieku 86 lat.

Sonia Rykiel nie żyje

Projektantka mody zmarła w wieku 86 lat. O jej śmierci poinformowała media jej córka, Nathalie.

Moja mama zmarła dzisiaj, 25 sierpnia, o godzinie 5 w swoim domu w Paryżu.

Prezydent Francji Fracois Hollande złożył kondolencje rodzinie i podkreślił, że Sonia Rykiel była symbolem klasy, stylu i pionierką w dziedzinie mody.

Sonia RYKIEL était une femme libre, une pionnière. Son style restera le symbole de l’alliance entre couleur et naturel, fluidité et lumière.

— François Hollande (@fhollande) 25 sierpnia 2016

Historia rudowłosej kobiety wielkiego talentu

W 1968 roku otworzyła pierwszy butik marki sygnowanej własnym nazwiskiem, którego powstanie zbiegło się z obowiązkami bycia matką. to okres ciąży zainspirował ją do tego, by wykorzystać miękkie i przyjazne ciału dzianiny i.. tworzyć. Tworzyć stylową wygodę, nowoczesne formy zamknięte w tradycyjnych tkaninach. Przez blisko 40 lat trzymała się tego pomysłu i każdy rozpoznawał jej projekty.

Słowne printy, kolorowe paski szwy na wierzchu, oversize'owe swetry.... To wszystko zawdzięczamy jej. W 1980 roku została określona jedną z 10 najbardziej eleganckich kobiet świata. Jak podaje Business Insider, nazwisko Rykiel jest jedną z najbardziej uznawanych w świecie mody marek i przynosi rocznie 80 mln euro dochodów. 7 lat temu Sonia Rykiel została uhonorowana Legią Honorową za wybitny, 40-letni wkład na rzecz francuskiej mody.

Dzianiny i paski Soni Rykiel