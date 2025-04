Muhammad Ali to niekwestionowana gwiazda boksu i legenda tego sportu. Zaczynał od amatorskich prób na ringu, a wywalczył złoty medal w Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie. Zmarł w wyniku choroby Parkinsona w wieku 74 lat.

Reklama

Muhammad Ali nie żyje

Jako jedyny bokser w historii aż trzykrotnie uzyskał tytuł mistrza świata wszechwag (sic!) i odparł 19 prób odebrania mu tytułu. Pięściarz stoczył 61 walk, a poniósł jedynie 5 porażek na ringu. 37 pojedynków wygrał przez nokaut. Muhammad Ali był wzorem i idolem dla wielu czarnoskórych sportowców, ale nie tylko. Wbrew temu, jak sądzą, był wrogiem walk międzypaństwowych, choć we krwi miał pragnienie rywalizacji.

Kariera Muhammada Ali

Pierwszy tytuł czempiona wszechwag zdobył w 1964 roku, zwycięży łSonny'ego Listona. W latach 1967-1970 został objęty zakazem pracy ze względu na odmówienie służby wojskowej i wyjazdu na wojnę do Wietnamu. Skutkiem wyroku było odebranie paszportu, tytułu mistrza świata boksu oraz licencji profesjonalnego boksera.

Zarabiał na życie jako propagator islamu, brał udział w reklamach, przedstawieniach telewizyjnych oraz teatralnych. Jako bokser mógł stoczyć jedynie zainscenizowaną dla kamer walkę przeciwko wielkiemu poprzednikowi, byłemu mistrzowi świata w latach 1952-1956, Rocky'emu Marciano. Wrócił na ring po kolejne sukcesy.

Na co zmarł Muhammad Ali

Bokser zmagał się z chorobą Parkinsona (od 1984 roku), w wyniku której zmarł. Choroba zaatakowała go prawdopodobnie w wyniku jego stylu walki na ringu - Alin często niemal zapraszał rywala do uderzenia go i przyjmował wiele ciosów. To przyczyniło się do trwałego uszkodzenia licznych połączeń nerwowych.

Muhammad Ali był 4-krotnie żonaty oraz ma 9 dzieci -7 córek i 2 synów. Jego pierwszą żoną była kelnerka Sonji Roi (1964-1966). Z drugą żoną Belindą Boy miał 4 dzieci: córki Maryum (ur. 1968), bliźniaczki Jamillah i Rashedę (ur. 1970) oraz syna Muhammada Ali Jr. (ur. 1972). Ich małżeństwo trwało 10 lat, do 1976 roku. Żoną nr 3 była aktorką i modelka Veronica Porsche (1977-1986), która jeszcze przed ślubem urodziła mu 2 córki: Hanę (ur. 1975) i Veronicę (ur. 1976). W 1977 przyszła na świat jego najbardziej znana córka -Laila, która od 1999 występuje z sukcesami na ringu. W 1986 roku ożenił się z Yolandą Williams. Wspólnie adoptowali syna – Asaada. Ali ma także 2 córki Miyę i Khaliah z innymi partnerkami.

Reklama

Inne newsy:

Hugh Jackman walczy z ciężką chorobą Nie żyje mama Jennifer Aniston