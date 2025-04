Nie żyje Danuta Szaflarska. Wybitna aktorka teatralna i filmowa. Nestorka polskiego aktorstwa 6 lutego obchodziła urodzony. Aktorka miała problemy z mówieniem i chodzeniem. O śmierci w imieniu rodziny Szaflarskiej poinformował warszawski Teatr Rozmaitości, z którym była związana od 10 lat - na scenie spędziła ponad 80.

Danuta Szaflarska urodziła się 6 lutego 1915 roku w Kosarzyskach Aktorką została tuż przed wybuchem II wojny światowej. W roku wybuchu II wojny światowej ukończyła Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie. W czasie okupacji należała do podziemia. Jako łączniczka o ps. "Młynarzówna" walczyła w Powstaniu Warszawskim.

Danuta Szaflarska miała w dorobku około setki ról teatralnych, m.in. w spektaklach w reżyserii Erwina Axera, jak "Niemcy" (1949), "Miłość na Krymie" (1994). W ostatnich latach zagrała m.in. w spektaklach "Tango" (2000), "Bambini di Praga" (2001),"Wasza Ekscelencja" (2006) i "Odejścia" (2008) w reż. Izabeli Cywińskiej.

Od 2010 roku była związana z Teatrem Rozmaitości Warszawa, gdzie grała w spektaklach "Uroczystość "(2001), "Między nami dobrze jest"(2009) czy "Druga kobieta" (2014). Największą popularność przyniosła jej rola w "Zakazanych Piosenkach" Leonarda Buczkowskiego.