Wiadomość o ciąży Natalii Siwiec zaelektryzowała wszystkich - jak to możliwe, że nikt nie dopatrzył się wcześniej, że pod luźnymi strojami gwiazda ukrywa ciążowy brzuszek? Pojawienie się celebrytki na imprezie w kreacji, która nie pozostawiała złudzeń i ukazała charakterystyczne krągłości, było szokiem dla fanów i mediów. Natalia Siwiec urodzi swoje pierwsze dziecko już jesienią. Jak do tej pory, zarówno ona jak i jej mąż, Mariusz Raduszewski, konsekwentnie odmawiają wszelkich oficjalnych komentarzy. Udało się potwierdzić tylko, że to już szósty miesiąc ciąży!

Znajomi pary nie są jednak równie dyskretni, jak przyszli rodzice.

Jedna z koleżanek Natalii zdradziła "Faktowi", jaka jest płeć dziecka, a nawet... imię. Jak się okazuje, celebrytka powita na świecie córeczkę. Oboje z mężem jak na razie są zgodni, że powinna ona nosić imię Helena. Para kompletuje również wyprawkę.

- Mają już śpioszki i zabawki. Kupowanie dziecięcych akcesoriów sprawia Natalii sporo frajdy - ujawnia znajoma Siwiec w Fakcie.

Sami zainteresowani tajemniczo milczą. Pojawiają się liczne głosy, że od kiedy gwiazda dowiedziała się o ciąży, postanowiła odsunąć karierę w show-biznesie na dalszy plan i skupić się na przygotowaniach do macierzyństwa.

Tymczasem... nie obywa się też bez hejtu.

Kilka dni po pokazaniu na imprezie ciążowego brzuszka, Natalia Siwiec wrzuciła na swój Instagram fotkę na rowerze. I to wystarczyło, aby rozpętać burzę!

Natalia Siwiec jest w ciąży

- Hm mnie ginekolog odradziła rower w 1i 2 trymestrze z powodu wstrząsów, których można doznać np. krawężnik, dziury itp. W związku z tym, że ciążą była dla mnie priorytetem największym z możliwych, w tamtym czasie, odstawilam rower na rzecz spokojnych spacerów. Dla mnie to był wyjątkowy czas kiedy to rezygnuję ze wszystkiego co dotychczas robiłam, a prowadzilam aktywny tryb życia, bo był ważny o ile nie najważniejszy na tamten czas powód- wymarzona coreczka.

- Uwazaj na brzuszek ❤

- Mi polozna surowo zabronila w ciazy roweru bo miednica pracuje i slyszalam historie z piereszej rekk sorry nie chcialam zeby zabrzmialo jak kolejny hejt.

Równie aktywnie na profilu udzielali się obrońcy Siwiec, którzy przypominali że ciąża to nie choroba i jazda na rowerze jest wyłącznie prywatną sprawą Natalii. Jedno jest pewne - stan błogosławiony gwiazdy wzbudza coraz większe emocje!

