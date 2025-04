Photoshopowe wpadki to coś, co niezmiennie bawi fanów nawet największych gwiazd. Czasem jednak doszukują się ich na siłę, jak w przypadku falującego przez statyw linoleum na zdjęciu Małgorzaty Rozenek. Niektóre gwiazdy jednak mocno przesadzają z upiększaniej swoich zdjęć. Wygładzają twarze, zmieniają kolor oczu czy wyszczuplają figurę. Natalia Siwiec zdradziła, że i jej się to zdarzyło...

Reklama

Czy Natalia Siwiec poprawia swoje zdjęcia w Photoshopie?

Gwiazda wcale nie jest wyjątkiem - w komentarzach pod jej zdjęciami co chwila pojawiają się zarzuty, jakoby jej sylwetka nie była dziełem natury, a Photoshopa. Fani doszukują się go przy biuście, talii, nogach, a nawet... na zdjęciach córeczki Natalii Siwiec, 3-letniej Mii.

Na ogól modelka nie poprawia swojej figury - i trudno się dziwić, ponieważ jest naprawdę szczupła i raczej według większości kobiet nie ma na co narzekać. Mimo to raz zdarzyło się jej lekko pomajstrować przy swoim wyglądzie właśnie za pomocą programów graficznych. Nie wyszczupla się i nie dodaje krągłości, za to... musiała kiedyś nieco pogrubić swoje ręce!

Okazuje się, że Natalia Siwiec nie zawsze jest zadowolona z tego, jak jej ręce wyglądają na zdjęciach. Są raczej chude, a na fotografiach wyglądają na jeszcze szczuplejsze. Modelka musiała więc dodać im trochę ciała... Nie jest z pewnością działanie, którego ktokolwiek by się spodziewał!

Modelka wygładza też sobie twarz, ale mówi o tym otwarcie od bardzo dawna i nie przejmuje się tym, że ktoś może jej to wytknąć. Twierdzi też, że nie jest w tym jedyna - robi to wiele gwiazd.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Ola Żebrowska pokazała na Instagramie, jak karmi piersią. Fanki są zachwycone odważnym zdjęciem

Jak mieszka Ania Bardowska? Jadalnia robi ogromne wrażenie, ale to łóżeczko Jasia skradło nasze serca

Doda tłumaczy (po raz kolejny) tłumaczy fanom, dlaczego nie chce mieć dzieci. Padły mocne słowa