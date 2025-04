Najpiękniejsze aniołki Victoria Secret

Wzbudzają pożądanie mężczyzn i zachwyt kobiet. A może nawet delikatną, choć w pełni uzasadnioną, zazdrość. Która z nas nie chciałaby mieć włosów Doutzen Kroes, nóg Anji Rubik i słodkich dołeczków w policzkach Mirandy Kerr? Mowa oczywiście o modelkach marki Victoria Secret, które nie bez powodu nazywane są "Aniołkami".

Każdy kolejny pokaz bielizny tej marki urasta do rangi spektaklu. Jest efektownie, spektakularnie, kolorowo i z nutką erotyki. W tych przedstawieniach co namniej równorzędne role gra bielizna marki i modelki, które ją prezentują. Sprawa ma się podobnie w przypadku zdjęć reklamowych. W czym tkwi fenomen modelek Victoria Secret?

Victoria's Secret Fashion Show 2011

Przede wszystkim marka bardzo starannie dobiera dziewczyny, które doznają zaszczytu zasilenia szeregów aniołków VS. Daleko im do wychudzonych, anorektycznych modelek z pokazów haute couture. Wręcz przeciwnie, w większości - "mają na czym usiąść i czym oddychać". W końcu nawet te kuse figi i staniki trzeba czymś wypełnić. Bardziej wpisują się kanony urody top modelek z lat 90-tych - perfekcyjnie kobiece, zmysłowe w ruchach, z delikatnie opalonymi ciałami i bujnymi włosami, wyglądają zachwycająco. Mają być dziewczęce, świeże i pełne życia! I właśnie na tym polega ich urok! Niektóre na stałe współpracują z tą marką, inne pojawiają się w pokazach lub reklamach od czasu do czasu, jak chociażby Anja Rubik. Marka ma również na swoim koncie współpracę z takimi nazwiskami, jak: Gisele Bündchen, Laetitia Casta, Naomi Campbell, Heidi Klum czy Karolína Kurková. My wybraliśmy te, obecnie związane z marką i najbardziej... "gorące"! Zobaczcie nasze zestawienie obecnie najpięknieszych modelek Victoria Secret!

[CMS_PAGE_BREAK:Adriana Lima]

Adriana Lima

Pochodzi z gorącej Brazylii, lecz płynie w niej mieszanka krwi francuskiej, portugalskiej, karaibskiej i amerykańskiej. Ta piękna brunetka o niebieskich oczach ma na swoim koncie wiele tytułów bycia "naj" - piękniejszą, seksowniejszą etc. Na jednej z imprez promujących markę wystąpiła w brylantowym biustonoszu wartym 2 miliony dolarów! Jej urokowi nie oparł się sam Lenny Kravitz oraz serbski koszykarz Marko Jarica, za którego wyszła za mąż i ma z nim córeczkę Valentinę. Ma 181 cm wzrostu oraz wymiary 89-62-88.

[CMS_PAGE_BREAK:Rosie Huntington-Whiteley]

Rosie Huntington-Whiteley

Pochodzi z Wielkiej Brytanii, lecz przeczy stereotypowemu przekonaniu o kiepskiej urodzie tamtejszych kobiet. Obecnie jest w czołówce najlepiej zarabiających modelek świata. Oprócz pozowania Victoria Secret, próbuje swoich sił jak aktorka. Zgrała w filmie "Tramformers 3". Ma 175 cm wzrostu oraz wymiary 86-63-89.

[CMS_PAGE_BREAK:Alessandra Ambrosio]

Alessandra Ambrosio

Urodziła się w Brazylii, lecz ma włosko-polskie pochodzenie. Jak sama przyznała, w wieku 11 lat przeszła operację plastyczną odstających uszu, po której nastąpiły poważne komplikacje. Dlatego teraz modelka jest przeciwna wszelkim chirurgicznym ingerencjom w urodę. Z takim wyglądem, trudno się temu dziwić. Choć ona sama twierdzi, że ma kompleksy, wśród których wymienia delikatne piegi na nosie. Mierzy 178 cm, a jej wymiary to 86-58-86. Jej mężem jest amerykański biznesmen Jamie Mazur, z którym ma córeczkę. Obecnie oczekuje drugiego dziecka.

[CMS_PAGE_BREAK:Miranda Kerr]

Miranda Kerr

Pochodzi z Australii, ma śliczą twarz, słodkie dołeczki w policzkach i obłędnie niebieskie oczy. Typ "dziewczyny z sąsiedztwa", zawsze uśmiechniętej i niezwykle sympatycznej. Na tę urodę i charakter złapał się sam Orlando Bloom, którego żoną jest Miranda i z którym ma syna Flynna Christophera. Po ciąży zachowała świetną figurę i gorąco zachęcała wszystkie matki do karmienia piersią.

[CMS_PAGE_BREAK:Doutzen Kroes]

Doutzen Kroes

Ta przepiękna Holenderka o klasycznej urodzie swego czasu znajdowała się w ścisłej czołówce najlepiej zarabiający modelek świata. A to głównie za sprawą intratnych kontraktów, jakie z powodzeniem podpisywała z takimi markami jak Dolce&Gabban, Versace, Gucci, Calvin Klein, L'oreal i oczywiście Victoria Secret. Jej urodę docenili również twócy prestiżowego kalendarza Pierlli, do którego trafiają jedynie prawidziwe perełki modelingu. Doutzen Kroes ma 178 cm wzrostu oraz wymiary 88-62-88. Pywatnie jest mamą Phyllona Joya oraz żoną DJ'a Sunnery'ego James'a.

[CMS_PAGE_BREAK:Candice Swanepoel]

Candice Swanepoel

Candice Swanepoel to jedna z najciekawych twarzy marki Victoria Secret. Ta ponętna blondynka o niebanalnej urodzie zachwyca zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Pochodzi z RPA i ma na swoim koncie m.in. pracę dla takich marek jak Dolce&Gabbana. Jej twarz zdobiła okładki takich magazynów jak Vogue czy Elle. Pojawiła się również w wielu wysmakowanych rozbieranych sesjach dla męskich magazynów. I trudno się temu dziwić... Jej wzrost to 175 cm, a wymiary - 85-57-85. W wywiadach podkreśla, że bycie modelką od zawsze było jej marzeniem. Jak widać marzenia się spełniają. Szczególnie jeśli ma się twarz i ciało Cadice Swanepoel.

[CMS_PAGE_BREAK:Erin Heatherton]

Erin Heatherton

Długie blond włosy, twarz anioła opsypana uroczymi piegami i godne pozazdroszczenia ciało - tak w skrócie można opisać Erin Heatherton.Ta Amerykanka z pochodzenia łączy sobie wszystko, co składa się na urok Aniołka Victoria Secret, czyli seksowne, smukłe ciało i dziewczęcą twarz. Mierzy 180 cm wzrostu, a jej wymiary to 86.5-62-86.5. Obecnie partnerka Leonardo DiCaprio, który gustuje w Aniołkach VS. Wcześniej związny był m.in. z Gisele Bündchen oraz Bar Rafaeli, które również pracowały dla tej marki.

[CMS_PAGE_BREAK:Jak wyglądać jak aniołek Victoria Secret?]

Jak wyglądać jak aniołek Victoria Secret?

No dobrze, może nie te geny. Może nie te nogi, nie te włosy i nie ta talia. Nie będziemy kłamać. Te dziewczyny są wyjątkowe, a sztab ludzi pracujących nad ich wyglądem - chojnie opłacany. Jednak nie znaczy to, że ty nie możesz uszczknąć choć odrobinę z wizerunku boskich Aniołków Victoria Secret. Jak to zrobić?

1. Zadbaj o skórę. Złuszczaj i nawilżaj - oto klucz do jej dobrego wyglądu. Nic tak nie zdobi kobiety, jak zdrowa, promienna cera! Zauważ również, że ciała Aniołków zwykle są delikatnie muśnięte słońcem, choć nie zawsze tym naturalnym czy z lampy. Większość modelek w wywiadach wyznaje, że nie korzysta z usług solariów, a i ze słońcem stara się uważać. Przed pokazem lub sesją po prostu sięgają po samoopalacz lub korzystają z dobrodziejstwa opalania natryskowego. A i picie soku marchwiowego się opłaca.

2. Po drugie - włosy. Zwróć uwagę, że włosy modelek Victoria Secret zawsze układane są w pozorny nieład. Tworzy to zmysłowy, niewymuszony efekt. Naturalne blondynki zwykle mają zrobione delikatne refleksy, które w połączeniu z opaloną skórą, nadają im wakacyjnego wyglądu. Doskonale podkreślają to zmysłowe fale, które są flagową fryzurą Aniołków. Taki efekt bardzo łatwo uzyskać bez sztabu fryzjerów. Wystarczy w wilgotne włosy wetrzeć odrobinę pianki do włosów zwiększającej ich objętość oraz nawinąć je na duże wałki. Gdy wyschną, przeczesz je palcami i gotowe.

3. Makijaż ma być wyrazisty, lecz dziewczęcy. Do wizerunku "dziewczyny z sąsiedztwa" absolutnie nie pasuje ciężki, prowokacyjny makijaż. Ma podkreślać urodę, lecz jej nie przytłaczać. Klucz do sukcesu tkwi w bronzerze do twarzy, wymodelowanych różem policzkach, subtelnie podkreślonych oczach i odrobinie błyszczyka na twarzy. Zobacz, jak robi to wizażystka Victoria Secret.

Makijaż w stylu Victoria Secret

