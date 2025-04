Nie da się ukryć, że „Seks w wielkim mieście” to nie tylko wielki kasowy przebój, ale także prawdziwie kultowy serial, który na stałe odcisnął się w historii popkultury.

Po sześciu sezonach i dwóch pełnometrażowych ekranizacjach, producenci zdecydowali się pociągnąć historię przyjaciółek - obecnie trwają zdjęcia do mini serialu „And Just Like That”, w którym poznamy dalsze losy Carrie, Charlotte i Mirandy.

Niestety Kim Cattrall, grająca rolę Samanthy, odrzuciła propozycję udziału w serialu. Nie jest jeszcze wiadome, jak producenci rozwiążą kwestię nieobecności jednej z przyjaciółek.

Oprócz głównych bohaterek, w serialu spotkamy także kilka uwielbianych przez fanów postaci drugoplanowych takich jak Mr. Big, Steve, Harry, Stanford czy Anthony. Fani z całego świata są jednak najbardziej zafascynowani tym, kto wcieli się w role dorastających dzieci Charlotte i Mirandy.

Jak wyglądają dzieci bohaterek „Seksu w wielkim mieście”?

Syn Mirandy i Steve'a, Brady, pojawił się już w oryginalnym serialu. Dzieci Charlotte, Lily i Rose, dołączyły do historii dopiero w pełnometrażowych filmach.

Produkcja „And Just Like That” ma pokazywać losy bohaterek po 50-tce. Oznacza to, że ich dzieci są już nastolatkami. Jak poinformowało HBO, w rolę Brady'ego Hobbesa wcieli się Niall Cunningham. Lily Goldenblatt zagra Cathy Ang, a Rose Goldenblatt - Alexa Swinton.

Czekacie na kontynuację kultowego serialu?

