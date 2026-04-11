Myślałam, że moje serce na zawsze pozostanie zamknięte w pracowni, wśród starych projektów i niedokończonych szkiców. To w końcu była przecież moja własna prywatna twierdza. Kiedy brat wyciągał mnie z domu, miałam ochotę zapaść się pod ziemię, a obcy ludzie wydawali mi się ścianą nie do przebicia. Nie wiedziałam, że jeden wieczór i jeden człowiek, który stanie w mojej obronie, odmienią absolutnie wszystko.

Uważałam, że tak jest najlepiej

Kiedy rozpadł się mój wieloletni związek, świat, który do tej pory uważałam za bezpieczny, po prostu przestał istnieć. Każdy kąt w mieszkaniu przypominał mi o osobie, z którą planowałam przyszłość. Nie potrafiłam znieść tej wszechogarniającej pustki, więc znalazłam jedyne wyjście, jakie wydawało mi się wtedy racjonalne. Uciekłam w pracę. Zajmuję się odnawianiem starych książek i tradycyjnym introligatorstwem.

To zajęcie, które wymaga ogromnej cierpliwości, precyzji i skupienia. Zapach kleju kostnego, starego papieru i skóry stał się moim jedynym towarzyszem. Codziennie zamykałam się w swojej małej pracowni na obrzeżach miasta i godzinami pochylałam nad zniszczonymi woluminami. Kiedy zszywałam luźne kartki, miałam wrażenie, że zszywam własne życie. Książki nie oceniały, nie odchodziły bez słowa i zawsze można było je naprawić. Ludzi niekoniecznie. Z każdym tygodniem coraz bardziej izolowałam się od świata. Odmawiałam spotkań z przyjaciółkami, przestałam odpisywać na wiadomości, a zakupy robiłam tylko wtedy, gdy w lodówce zostawało jedynie światło. Uważałam, że tak jest najlepiej. Byłam bezpieczna w swoim małym, papierowym imperium, gdzie nikt nie mógł mnie zranić ani zadać mi bólu.

Znałam ten ton

Moja strategia przetrwania działała bez zarzutu, dopóki pewnego wtorkowego popołudnia w drzwiach pracowni nie stanął mój starszy brat, Igor. Zawsze mieliśmy świetny kontakt, choć różniliśmy się od siebie jak ogień i woda. On był duszą towarzystwa, człowiekiem, który potrafił rozmawiać z każdym i wszędzie. Ja wolałam ciszę.

— Weronika, to już przestaje być zabawne — powiedział, stawiając na moim biurku dwa kubki z parującą kawą z pobliskiej kawiarni. — Wyglądasz jak duch. Ile godzin dzisiaj nie odrywałaś wzroku od tego stołu?

— Pracuję, Igor. Mam ważne zlecenie z antykwariatu, muszę skończyć tę okładkę do końca tygodnia — odpowiedziałam, nie podnosząc wzroku znad misternie tłoczonego wzoru.

— Praca pracą, ale ty po prostu uciekasz. Od dwóch miesięcy nie widziałaś nikogo poza kurierem i mną. W ten piątek idziemy na domówkę do moich znajomych. I nie przyjmuję odmowy.

— Słucham? — Odłożyłam narzędzia i wreszcie spojrzałam na niego z niedowierzaniem. — Nigdzie nie idę. Nie znam twoich znajomych, nie mam ochoty na udawane uśmiechy i wysłuchiwanie opowieści o tym, jak wspaniałe jest życie innych.

— Pójdziesz, bo jesteś moją siostrą i martwię się o ciebie. Założysz coś innego niż ten poplamiony klejem fartuch, wypijemy trochę soku, zjemy dobre jedzenie, posiedzisz dwie godziny i wrócimy. Obiecuję.

Znałam ten ton. Kiedy Igor się na coś uparł, nie było siły, która mogłaby go zatrzymać. Wiedziałam, że będzie mnie nękał telefonami i wizytami, dopóki się nie zgodzę. Z ciężkim westchnieniem pokiwałam głową, chociaż w środku cała drżałam na myśl o konfrontacji z grupą obcych ludzi.

Przynajmniej one były mi bliskie

Piątkowy wieczór nadszedł zdecydowanie zbyt szybko. Stałam przed lustrem, patrząc na dziewczynę, której ledwo poznawałam. Ubrałam prostą sukienkę, trochę podmalowałam oczy, ale mój wyraz twarzy zdradzał, że najchętniej wróciłabym pod koc. Igor czekał już w przedpokoju, zadowolony z siebie jak nigdy. Mieszkanie znajomych Igora znajdowało się w nowoczesnym apartamentowcu. Kiedy weszliśmy do środka, uderzyła mnie fala głośnej muzyki, śmiechu i zapachów jedzenia. Salon był pełen ludzi. Wszyscy wydawali się zrelaksowani, swobodni i pewni siebie. Brat natychmiast wpadł w wir powitań, przybijając piątki i żartując, a ja zostałam z tyłu, czując się jak niepasujący element układanki.

— Zaraz cię wszystkim przedstawię — rzucił przez ramię Igor, ale chwilę później zniknął w kuchni z gospodarzem imprezy.

Znalazłam sobie bezpieczne miejsce w kącie pokoju, tuż obok ogromnego regału z książkami. Przynajmniej one były mi bliskie. Udawałam, że z wielkim zainteresowaniem przeglądam grzbiety nowości wydawniczych, podczas gdy w rzeczywistości walczyłam z chęcią ucieczki. Słuchałam urywków rozmów, które do mnie docierały. Mówili o podróżach zagranicznych, awansach w korporacjach, nowych samochodach. Czułam się tam boleśnie nie na miejscu.

Słuchał z autentycznym zainteresowaniem

— Książki na tej półce są ułożone kolorystycznie, co uważa za zbrodnię na literaturze każdy, kto naprawdę lubi czytać.

Głos, który rozległ się tuż za moimi plecami, sprawił, że drgnęłam. Odwróciłam się i zobaczyłam wysokiego mężczyznę o ciepłym, ale przenikliwym spojrzeniu. Trzymał w dłoni szklankę z wodą z cytryną i uśmiechał się delikatnie.

— Jestem Paweł — powiedział, wyciągając do mnie rękę. — Przyjaciel Igora. Wiele o tobie słyszałem.

— Weronika — odpowiedziałam, odwzajemniając uścisk dłoni. — Mam nadzieję, że Igor nie naopowiadał ci zbyt wielu głupot na mój temat.

— Mówił tylko, że masz niezwykły talent do przywracania życia rzeczom, które inni uznali za bezużyteczne. Widzę, że nie czujesz się tu zbyt komfortowo. Chcesz uciec na balkon? Jest tam trochę ciszej.

Zgodziłam się z ulgą. Balkon był przestronny, a chłodne wieczorne powietrze natychmiast przyniosło mi ukojenie. Paweł okazał się niezwykle uważnym słuchaczem. Nie zadawał sztampowych pytań. Nie pytał, dlaczego jestem smutna, nie dopytywał o moje życie prywatne. Zamiast tego zapytał o moją pracę. Zaczęłam mu opowiadać o technikach introligatorskich, o tym, jak wybieram nici, jak staram się zachować oryginalny charakter każdej okładki. Mówiłam o zapachu dawnych lat ukrytym na pożółkłych stronach. Słuchał z autentycznym zainteresowaniem, zadawał trafne pytania, a ja po raz pierwszy od miesięcy czułam, że rozmowa nie jest dla mnie ciężarem, ale prawdziwą przyjemnością.

Uderzyły w moje najczulsze miejsce

Nasz spokój nie trwał wiecznie. Po kilkunastu minutach na balkon wpadła grupa znajomych Igora, szukając miejsca, by usiąść z talerzami pełnymi przekąsek. Zrobiło się tłoczno i gwarno. Paweł przesunął się nieco bliżej mnie, by zrobić im miejsce. Jeden z nowo przybyłych, wysoki blondyn w drogiej koszuli, którego wcześniej widziałam w centrum uwagi w salonie, spojrzał na mnie z zaciekawieniem.

— Ty jesteś siostrą Igora, tak? — zapytał głośno. — Igor mówił, że zajmujesz się jakimiś starymi książkami. To prawda?

— Tak, jestem introligatorem. Odnawiam zabytkowe woluminy — odpowiedziałam cicho, czując nagły ścisk w żołądku.

Mężczyzna parsknął śmiechem, kręcąc głową.

— Poważnie? W dobie czytników elektronicznych i internetu? Przecież to jest zawód wymarły, jak zduni czy kowale. Komu w ogóle zależy na starych, zakurzonych papierach? Po co marnować czas na coś, co zaraz i tak wyląduje na śmietniku historii? To się w ogóle opłaca, czy traktujesz to jak hobby dla zabicia czasu?

Poczułam, jak krew napływa mi do twarzy. Jego słowa uderzyły w moje najczulsze miejsce. Mój były partner mówił dokładnie to samo. Zawsze uważał moją pasję za fanaberię, stratę czasu i powód, dla którego nigdy niczego nie osiągniemy. Zamiast się bronić, spuściłam wzrok. Znów poczułam się malutka, nieważna i dziwna. Chciałam tylko odstawić szklankę z sokiem pomarańczowym na parapet i wyjść bez słowa.

Stałam jak wryta

Zanim zdążyłam zrobić krok w stronę drzwi, usłyszałam głos Pawła. Brzmiał spokojnie, ale było w nim coś tak stanowczego, że wszyscy na balkonie natychmiast zamilkli.

— Szacunek do przeszłości i dbanie o to, co przetrwało pokolenia, nigdy nie wyjdzie z mody — powiedział Paweł, patrząc prosto w oczy blondyna. — Zapiski, stare wydania, historia rzemiosła, to wszystko stanowi o naszej kulturze. Praca Weroniki wymaga ogromnej wiedzy, precyzji i pasji, której wielu ludziom w dzisiejszych czasach po prostu brakuje. Czytniki są wygodne, jasne. Ale nie mają duszy. Nie opowiadają historii ludzi, którzy trzymali daną książkę w rękach sto lat przed nami. To, co robi Weronika, to sztuka. A nazywanie tego stratą czasu świadczy tylko o braku wyobraźni.

Na balkonie zapadła głucha cisza. Blondyn zaczerwienił się, zamruczał coś pod nosem o tym, że to tylko takie żarty, po czym odwrócił się do swoich znajomych, zmieniając temat.

Stałam jak wryta. Spojrzałam na Pawła. Jego twarz była spokojna, uśmiechnął się do mnie lekko, dając znak, że wszystko jest w porządku. Nikt nigdy wcześniej nie stanął w mojej obronie w taki sposób. Nikt nie potraktował mojej pracy i mojej pasji z tak wielkim szacunkiem publicznie, wobec obcych ludzi. Czułam, jak narasta we mnie fala ogromnej wdzięczności i czegoś jeszcze, czego nie czułam od bardzo dawna. Nadziei.

Odkrywam w sobie nową energię

Zaraz po tej sytuacji Paweł delikatnie dotknął mojego ramienia.

— Zmęczył cię ten tłum? Chcesz wracać do salonu, czy wolisz posiedzieć tu jeszcze chwilę? — zapytał z troską.

— Dziękuję ci — powiedziałam cicho, starając się opanować drżenie głosu. — Naprawdę, dziękuję za te słowa. Zazwyczaj nie potrafię się odgryźć w takich momentach.

— Nie musisz się odgryzać. Ważne, żebyś pamiętała, że to, co robisz, jest wartościowe. Nie pozwól, żeby ktoś, kto nie ma pojęcia o twoim świecie, sprawiał, że w to wątpisz.

Reszta wieczoru minęła mi jak we śnie. Nie przejmowałam się już głośną muzyką ani ludźmi, którzy przewijali się przez mieszkanie. Igor podszedł do nas kilka razy, uśmiechając się szeroko pod nosem, gdy widział, jak pochłonięci jesteśmy rozmową, ale dawał nam przestrzeń. Z Pawłem rozmawiało mi się tak łatwo, jakbyśmy znali się od lat. Opowiadał mi o swojej pracy architekta krajobrazu, o tym, jak trudne bywa łączenie natury z betonowymi miastami. Dzielił się swoimi małymi porażkami i marzeniami.

Kiedy grubo po północy Igor zasugerował, że pora wracać, poczułam ukłucie żalu. Nie chciałam kończyć tej rozmowy. Paweł odprowadził nas do drzwi.

— Weroniko — zaczął, nieco niepewnie. — Wspominałaś, że w pracowni masz maszynę introligatorską z początku ubiegłego wieku. Bardzo chciałbym ją zobaczyć, jeśli to nie problem. Czy zgodziłabyś się pokazać mi swój świat? Może w najbliższy czwartek?

Spojrzałam w jego oczy i po raz pierwszy od rozstania nie poczułam strachu przed nowym. Poczułam ekscytację.

— Bardzo chętnie — odpowiedziałam z uśmiechem, który wreszcie był całkowicie szczery.

To spotkanie w pracowni zamieniło się w wielogodzinną fascynującą dyskusję, a potem w spacer po parku. Tydzień później poszliśmy do teatru, a potem na długi obiad do małej, cichej restauracji. Dziś mija pół roku, odkąd staliśmy na tamtym balkonie. Z każdym dniem odkrywam w sobie nową energię, a rany, które uważałam za nieuleczalne, wreszcie zaczęły się goić. Moja pracownia nie jest już samotną twierdzą, w której ukrywam się przed światem. Stała się miejscem, w którym tworzę, bo wreszcie zrozumiałam, że moje życie, podobnie jak każda zniszczona książka, może zyskać nową, jeszcze piękniejszą oprawę. Wystarczy tylko, że wpadnie w odpowiednie ręce.

Weronika, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

