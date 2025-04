7 z 7

Profesor Bart mi się oświadczył, ale scenarzyści wymyślili, żeby nowy anestezjolog (Filip Bobek) skradł mi pocałunek. Niepokoi mnie to, bo spodziewam się tąpnięcia miłosnych losów, a nie chciałabym, aby pojawił się konkurent do mojego serca. Będę bronić uczucia Julii do Barta! - mówi Aleksandra Hamkało