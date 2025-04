W Kalifornii odbyła się wielka gala rozdania nagród MTV Video Music Awards 2014. Na imprezie pojawiła się cała plejada światowych gwiazd!

Reklama

Gwiazdy na MTV Video Music Awards 2014

Na czerwonym dywanie, w palącym kalifornijskim słońcu celebryci chętnie pozowali i chwalili się swoimi kreacjami. Na gali pojawiły się między innymi Beyonce, Taylor Swift, Nicki Minaj, Lucy Hale, Jay Z, Katy Perry, Iggy Azalea, Kim Kardashian, Kylie Kardashian, Kendall Jenner, Jennifer Lopez. Jedną z najchętniej fotografowanych gwiazd była Rita Ora. Beyonce zrobiła wielkie show podczas imprez MTV. Wokalistka w 15 minut zaśpiewała swoje największe hity. Została nagrodzona nagrodą specjalną – Video Vanguard Award, którą otrzymują artyści docenieni za wkład w historię muzyki.

Lista zwycięzców na MTV Video Music Awards 2014

FILM ROKU

"The Hunger Games: Catching Fire"

NAJLEPSZY AKTOR

Josh Hutcherson – The Hunger Games: Catching Fire

NAJLEPSZA AKTORKA

Jennifer Lawrence – The Hunger Games: Catching Fire

NAJBARDZIEJ PRZERAŻAJĄCA ROLA

Brad Pitt – World War Z

NAJLEPSZY DEBIUT ROKU

Will Poulter – We’re the Millers

NAJLEPSZY DUET FILMOWY

Vin Diesel & Paul Walker – Fast & Furious 6

NAJLEPSZY WYSTĘP BEZ KOSZULKI

Zac Efron – That Awkward Moment

NAJLEPSZA WALKA

Orlando Bloom & Evangeline Lilly vs. Orcs – The Hobbit: The Desolation of Smaug

NAJLEPSZY POCAŁUNEK

Emma Roberts, Jennifer Aniston & Will Poulter – We're the Millers

NAJLEPSZY MOMENT WTF?

Leonardo DiCaprio – The Wolf of Wall Street

NAJLEPSZY CZARNY CHARAKTER

Mila Kunis – Oz The Great and Powerful

NAJLEPSZY MOMENT Z MUZYKĄ

Backstreet Boys, Jay Baruchel, Seth Rogen & Craig Robinson – This Is the End

NAJLEPSZY AKTOR/AKTORKA W FILMIE KOMEDIOWYM

Jonah Hill – The Wolf of Wall Street

NAJLEPSZA PRZEMIANA

Jared Leto – Dallas Buyers Club

NAJLEPSZY MINI WYSTĘP W FILMIE

Rihanna – This is the End

NAJLEPSZY BOHATER

Henry Cavill – Man of Steel

Reklama

Zobacz gwiazdy na MTV Video Music Awards 2014

Więcej:

Najlepiej ubrane gwiazdy na MTV VMA 2014

Gwiazdy na warszawskiej imprezie MTV EMA Pre-Party

Oni już pożegnali lato na imprezie MTV!