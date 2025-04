Biorąc pod uwagę ostatnie dokonania Moniki Zamachowskiej być może nie ma się co dziwić temu, co celebrytka wyznała na łamach „Faktu”. Co powiedziała?

Media nie milkną na temat Moniki Zamachowskiej – gwiazda już wielokrotnie zaskakiwała słowami wymierzonymi w Zbigniewa Zamachowskiego oraz jego poprzednią rodzinę, w tym jedną z córek. Do historii przejdzie już chyba wywiad, w którym żaliła się na zbyt wysokie alimenty Zbyszka, który musi łożyć na dzieci z poprzedniego związku.

W momencie, w którym wiele osób doradzałoby jej zapewne chociaż chwilowe wycofanie się z medialnej wrzawy i zejście ze świecznika, Zamachowska brnie dalej i udziela wywiadu dla „Faktu”. Tym razem jednak nie wspomina o niedawnych zatargach z rodziną męża ani o nim samym. Zdradza jednak, że… jest uzależniona od internetu. Faktycznie, było to ostatnio widać – szczególnie po potyczkach pod zdjęciami na Instagramie, w których uczestniczyła celebrytka.

Usuwam ze swoich kont w mediach społecznościowych wszystkie wulgarne wpisy, wszystko, co rozpoczyna niepotrzebną dyskusję dotyczącą osób trzecich, ale generalnie jestem uzależniona od Internetu. Cóż za wspaniałe medium! (...) Z mojego doświadczenia wynika, że te moralne wykłady wygłaszają osoby o miernych dokonaniach i kiepskim rodowodzie, które potrzebują uwagi mediów i lubią przejechać się na czyimś grzbiecie. Dlatego albo usuwam post, albo, jeśli coś jest szczególnie podłe i dotyczy spraw prywatnych, odpowiadam na zaczepki krótką, za to celną ripostą. Nigdy nie zniżyłam się do poziomu inwektyw, bo po co?

– powiedziała Monika.