O Monice Zamachowskiej napisano w tym miesiącu już bardzo wiele. Też macie wrażenie, że dziennikarka powinna czasem ugryźć się w język i zastanowić, zanim napisze coś w mediach społecznościowych?

Monika przeprasza córkę Zbyszka



Od kilku dni media rozpisują się o konflikcie w rodzinie Zamachowskich. Zaczęło się od wywiadu, jakiego Monika Zamachowska udzieliła jednemu z tygodników. Żaliła się w nim, że jej rodzinie brakuje pieniędzy, ponieważ Zbyszek oddaje byłej żonie, którą porzucił dla Moniki, oraz czwórce dzieci wysokie alimenty.

Musieliśmy wynająć mój dom i przeprowadzić się do małego mieszkania Zbyszka. Całe życie podporządkowaliśmy spłacaniu alimentów – narzeka Zamachowska.

Wiele osób było wtedy oburzonych postawą Moniki, dla której znany aktor porzucił swoją rodzinę. Dziennikarka na tym jednak nie poprzestała, publikując na Instagramie zdjęcia Zamachowskiego z córką. Maria wyraźnie nie życząc sobie, by Monika zamieszczała u siebie jej fotografie, ostro odpowiedziała jej w komentarzach. W odpowiedzi celebrytka zasugerowała, że Maria „nie ma chłopaka ani pomysłu na życie”. Zaznaczyła też, że jest zmanipulowana i nieszczęśliwa.

Przepychanka trwała aż do wczoraj, kiedy to dziennikarka opublikowała przeprosiny skierowane do Marii. W najnowszym wpisie Monika Zamachowska pisze, że nie chciała jej skrzywdzić i dobrze jej życzy.

Chciałam serdecznie przeprosić Marysię Zamachowską za tekst na moim profilu Instagram o tym, że nie ma chłopaka. Marysiu: nie chciałam Cię skrzywdzić. Wręcz przeciwnie. Dobrze Ci życzę i od zawsze Ci kibicuję. Tak, jak powiedział Twój tata, wszystko, co mówię, jest powielane i multiplikowane w nieskończoność. Może też dlatego, ze dla większości ludzi ten eskalujący konflikt między nami jest po prostu głupi. Wiem, że poczułaś się urażona moimi słowami i jest mi bardzo przykro. Życzę Tobie i Twojej rodzinie spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Monika Zamachowska – czytamy na Instagramie celebrytki.

Co myślicie o przeprosinach Moniki? Czy nie lepiej byłoby je wyrazić prywatnie, zamiast znowu wywoływać mieszane odczucia w mediach społecznościowych?

