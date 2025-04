Lubicie Monikę Mrozowską? Gwiazda telewizyjnych programów kulinarnych szykuje się do swojego ślubu nr 2! W programie "Salon sukien ślubnych" na kanale TLC zdradza, jak wyglądał jej pierszy ślub i jakiej sukni marzy. Zobaczcie ekskluzywne zdjęcia!

Aktorka znana z serialu "Rodzina zastępcza" 1,5 roku temu urodziła swoje trzecie dziecko, a w przyszłym roku pragnie stanąć na ślubnym kobiercu. Ma już wizję, jak ma wyglądać ślub i wesele i widać wyraźnie, że marzy jej się ceremonia w plenerze a suknia najlepiej, aby była w stylu boho - na pewno nie może być standardowa.

mat. prasowe TLC

Aktorka nie ukrywała, że pierwszy ślub był... szybki i chyba nieprzemyślany. Nie miała kiedy stresować się przygotowaniami, bo nie miała na nie czasu. Jak wtedy wyglądała jej suknia ślubna? Będziecie zaskoczone odpowiedzią:

Moja pierwsza suknia nie była typową ślubną kreacją. Moja przyjaciółka Michelle przywiozła ją dla mnie specjalnie z Mongolii. To była kreacja stylizowana na ich ludowe stroje. Ponieważ był to ślub cywilny, a nie kościelny, wiedziałam, że mogę trochę poszaleć. W tym samym czasie byłam już w ciąży i niestety nie przyszło mi do głowy, żeby przed ślubem przymierzyć sukienkę i sprawdzić czy się w nią mieszczę. Muszę też przyznać, że była dosyć mocno dopasowana już wcześniej. Finalnie przymiarka odbyła się dopiero w dniu ślubu. Szybko okazało się, że suknia jest dla mnie za mała. Czasu zostało niewiele i wykluczone było szukanie czegoś innego. Nie wiele myśląc wyciągnęłam z szafy pierwszą lepszą w miarę elegancką sukienkę, w którą mało tego musiałam się jeszcze zmieścić.