Pokaz mody? Nowa kolekcja? Impreza? Polskie celebrytki nigdy nie zawodzą, jeśli chodzi o modowe wydarzenia. Tym razem także pojawiły się na jednej z hucznych warszawskich imprez i zdecydowały się na pokazanie tej części ciała, której na co dzień nie odkrywają - brzucha!

Wiadomo, że sportsmenki i modelki mogą sobie pozwolić na odważniejsze, podkreślające ich szczupłe sylwetki, kreacje. Krótkie topy zestawione ze spódnicami, wycięte na linii brzucha sukienki i dwuczęściowe komplety to teraz absolutny, wiosenny hit. Kobiety, które mogą pochwalić się wysportowanym ciałem, z pewnością czekały na ten trend! Jednakże przyznajemy - jest on dedykowany tym paniom, które czują się dobrze w swoim ciele. Które gwiazdy zdecydowały się na taką stylizację?

Odkryte brzuchy: gwiazdy pokochały ten look

Niekwestionowaną prowodyrką, która konsekwentie przyodziewa ubrania eksponujące płaski, wysportowany brzuch, jest Patricia Kazadi. Dość ekscentryczna artystka i prowadząca show "You Can Dance" niezależnie od okazji, decyduje się zawsze na zaprezentowanie swoich walorów. W jej ślady poszły także Omenaa Mensah czy Julia Kuczyńska. Ale to i tak nie koniec listy odważnych modowo celebrytek. Jesteście na tak czy jednak to przesada?

