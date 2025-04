Konkurs na Mistera Polski od kilku lat przypomina festiwal umięśnionych, sztucznie opalonych mężczyzn z nieskazitelnie białym uśmiechem. Mister Polski 2017 został właśnie wybrany. Kim jest Mister Polski i czym zajmuje się Jakub Kucner?

Jakub Kucner - Mister Polski 2017

Dwa lata temu również starał się o tytuł, jednak dopiero jako 29-latek zachwycił jury. Wytrwałość popłaca, bo pochodzący z Poznania Kucner w końcu zdobył upragniony tytuł najprzystojniejszego Polaka i może mierzyć się z Rafałem Maślakiem i Rafałem Jonkiszem, dla których plebiscyt okazał się przełomem w karierze.

Jakub Kucner ma dość egzotyczną urodę, czym zjednał sobie tysiące kobiet. Na Instagramie obserwuje go już ponad 250 tysięcy fanów - jest nie tylko modelem, lecz także trenerem personalnym i ciało traktuje jako swoje narzędzie pracy. Publiczność zaskoczył... wrażliwością. Bo Jakub Kucner werdykt jury przyjął ze łzami w oczach.

Mister Polski 2017 swoją wygraną na Instagramie skomentował jednak skromnie: Dreams come true... - napisał. Kucner ma także swoją stronę internetową, a na koncie aktorski dorobek. Już został zaangażowany do akcji charytatywnych, wywiadów i porad. Jak napisał na Instagramie, marzy o tym, by się wyspać. Tempo pracy po zgarnięciu tytułu trochę go zaskoczyło!

Co sądzicie o nowym, najprzystojniejszym Polaku?

