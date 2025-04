Nie tak dawno pisałyśmy o zaręczynach siostry księżnej Kate, a okazuje się, że to nie koniec sensacji! Ten, kto myślał, że Kerr i Bloom do siebie wrócą, był w błędzie. Modelka właśnie przyjęła oświadczyny!

33-letnia Miranda Kerr podała do wiadomości, że powiedziała "tak" na propozycję zostania żoną jednego z najbardziej wpływowych miliarderów. To Evan Spiegel, 25-letni twórca aplikacji, w tym Snapchata. Dla Kerr będzie to drugie małżeństwo.

Kerr: po rozwodzie wpadłam w depresję

Miranda Kerr wychodzi za mąż!

Wiadomo już, że była żona Orlando Blooma (byli małżeństwem w latach 2011-2013) nie pragnie wystawnego przyjęcia i woli dostosować się do pragnień przyszłego męża, dla którego ślub to novum. Spiegel nie należy do imprezowiczów. W środowisku internetowych geniuszy uchodzi za mało rozrywkowego 25-latka, który... zachowuje się jak 50-latek i skrajny domator.

"To geniusz" - komentuje jego pomysły prasa i media, a to bez wątpienia podoba się Kerr. Pierścionek zaręczynowy z pewnością także przypadł jej do gustu:

Kiedy para weźmie ślub? Spotykają się od roku, więc i z ceremonią raczej nie będą zwlekać. Sądzimy, że te informacje szybko przedostaną się do Internetu, skoro narzeczony aniołka Victoria's Secret jest twórcą Snapchata.

