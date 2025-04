Milla Jovovich to znana aktorka i modelka pochodzenia serbsko-rosyjskiego. Utalentowana gwiazda płynnie włada czterema językami, a na dużym ekranie mogliśmy podziwiać ją ostatnio w filmie fantasy „Hellboy”, gdzie zagrała jedną z głównych ról.

Prywatnie Milla Jovovich jest żoną Paula W. S. Andersona, którego poznała na planie „Resident Evil”.

Aktorka przed kilkoma dniami opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym widać ją karmiącą najmłodszą córeczkę:

W opisie zdjęcia Milla Jovovich wyznała: