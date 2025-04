40. gala finałowa konkursu Miss Polonia odbyła się w Serocku pod Warszawą. Konkurs ten od lat przyciąga młode kobiety. Tym razem zwyciężyła 19-letnia Milena Sadowska. Co wiadomo o pięknej laureatce?

Reklama

Milena Sadowska nową Miss Polonia

Milena pochodzi z Babic, a niedawno rozpoczęła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Uwielbia sport, marzy o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, w przyszłości chciałaby pracować jako dziennikarka lub prezenterka telewizyjna. Tańczy w zespole ludowym „Małopolanie”. Ma 175 cm wzrostu.

Zdradziła, że wygrana w konkursie Miss Polonia to dla niej „drzwi do spełnienia marzeń”, a to, że wzięła w nim udział, zawdzięcza tacie, który wysłał ją na casting.

Tata – przyp. Red. wysłał mnie na casting, ponieważ we mnie wierzył już od dziecka razem z całą rodziną, Dzięki niemu i całej rodzinie się tu znalazłam i mogę teraz trzymać tę koronę na głowie – powiedziała Milena po zwycięstwie.

Milenie życzymy samych sukcesów, a jej zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii!

Reklama

Zobacz też:

Margaret pokazała na wpół odsłonięty biust

Tajemnicza wypowiedź Radka Majdana. Czy Małgorzata Rozenek jest w ciąży?