Zanim Kunis i Kutcher stanęli na ślubnym kobiercu, ich losy można opisać jako alternatywny scenariusz filmu Friends with benefits, w którym grali główne role: przyjaciół, którzy uprawiają seks bez zobowiązań. Jeśli ktoś oglądał film to wie, jak się skończył, a jeśli nie, to wybaczcie, ale dalsza treść artykułu będzie spoilerem.

Historia związku Astona Kutchera i Mili Kunis zaczęła się od zwykłego randkowania i wylądowania w łóżku! Aktorka przyznała się, że nie planowała ani romansu z aktorem (był wtedy w trakcie rozstania z Demi Moore), a ni nawet spędzenia wspólnej nocy. Co dopiero dzieci i ślub! Jednak uczucie zwyciężyło. Ich pierwsze spotkanie można określić jako "miłość od pierwszego wejrzenia".

Kunis i Kutcher razem na salonach. W końcu!

Zobaczyłam go, zobaczyłam jego plecy i stwierdziłam, że jest naprawdę wysoki. Wtedy się odwrócił i wszystko wyglądało jak w filmie. Wiesz, gdybyśmy był to film, zaczęłaby grać muzyka i weszłyby skrzypce... Myślę, że po raz pierwszy w życiu zatrzymał mi się oddech. Myślałam tylko, cholera, jaki on przystojny!

Poznali się na imprezie, Kunis trafiła do jego mieszkania...

Krótko mówiąc, zostałam do rana! To był pierwszy raz, gdy spałam z kimś i zostałam w jego mieszkaniu na noc. O 2 w nocy chciałam jechać do domu, ale on miał minę typu 'zaraz, co robisz?'.

Ślub nie był dla nich obowiązkiem, tylko pragnieniem. Ich związek jest oparty na relacji przyjacielskiej, szczerej, niezależnej. Nie planowali tego. Na początku spotykali się dla tzw. fanu, potem zaczęło robić się poważnie.

Zgadzaliśmy się co do jednego: tak, to zabawa, tylko zabawa. Trzy miesiące później już było wiadomo: to już wcale nie jest tylko zabawa!

Zaczęli za sobą tęsknić, nawet gdy wychodzili ze znajomymi osobno, pisali do siebie, kontaktowali, pojawiały się nerwy i stres o to, co robi ta druga strona. Przeszli wiele, przez każdy szczebel znajomości. Teraz spodziewają się drugiego dziecka, rodzeństwa dla Wyatt. Rodzicielstwo wcale ich nie przytłoczyło, tylko dodało sił.

Mówiąc serio, mój mąż jest moim najlepszym przyjacielem.

